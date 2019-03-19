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【古生物大小事】李世緯／歷史其實都很像

2019-03-19 06:00聯合報 李世緯

圖／Emily Chan
圖／Emily Chan
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十六世紀巴黎一位企業家，六十多歲喪妻後再娶了一位十六歲的年輕太太。老爺事業做很大，經常不在家，偌大的莊園與家僕不能沒人管理，所以他寫了一封長信給新進門的夫人，細數一天的日常流程。他寫得非常仔細，煮飯灑掃、天寒燒暖爐，甚至睡覺前要記得把床鋪裡的蝨子與臭蟲捉乾淨……事過境遷，家族成員都散了，不過這封信留了下來，細細地述說著五百年前的生活瑣碎。

為什麼過去的科學家，無法想像會孵蛋的恐龍

這樣一段歷史故事，基本上跟古生物研究非常類似。十六世紀的床鋪裡有蝨子與臭蟲，連老爺也無法倖免，沒有這封信或其他證據，現代人不會知道。類似的，長久以來科學家無法想像會孵蛋的恐龍，要不是發現了白堊紀疑似正在孵蛋中的竊蛋龍化石，我們只能繼續沿用「恐龍不孵蛋」這一個既有的科學印象。二十一世紀家家戶戶床鋪裡沒有蝨子與臭蟲、今天的爬蟲類原則上不孵蛋，兩者都可說是通過科學檢驗的結論；沒有新證據，我們沿用既有的觀察，也是符合科學規則的。

單純依靠個人的記憶，我們能夠輕易地判斷，1999年12月31日千禧年跨年時，不可能有人傳Line貼圖來祝賀新年快樂。單純依靠我們自己的推論，咸豐皇帝時南方太平天國的戰情要依靠驛馬加緊傳送，而到了甲午戰爭的光緒朝，也許就改由電報來傳遞了。但若只依靠自己，我們絕對無法判斷，北宋〈長春百子圖〉裡，是不是真的出現了明朝中期才開始有的短襖披肩與茶壺，這非得由專業的來了。

那古生物呢？我們讓一億五千萬年前的恐龍，穿上如今日鱷魚一般的皮，錯了幾百年，一直到最近科學家才還給牠顏色，原來人家像鳥一般豔麗。

這一類「生物的新性狀與新功能在什麼年代出現？」的問題，在古生物學的討論中很多。菊石是現代烏賊的遠古親戚，距今四億年前就已經大量出現。那，菊石會像烏賊一樣噴出墨汁嗎？這樣看似簡單的問題（我最常被國小學生問的就是這個），因為菊石只留下化石外殼，在缺乏對牠們身體構造的正確認識下，其實並不容易回答。

如果不是後來當了齊王，有誰會記得韓信？

另外還有一個更引人好奇的問題是：哺乳動物的演化，從哪一個地質年代開始哺乳？雖然，我們依舊因為缺乏對化石動物身體構造的細部認識，不易回答，不過這個疑問卻可能從另外一個方向得到參考：中生代的犬齒獸，儘管在各項構造上已經非常接近「完全的」哺乳動物了，但牠們剛出生的幼獸，卻是帶著牙齒的。是故，透過犬齒獸，當前的研究推測，中生代的哺乳動物是吃父母帶回或反芻過後的食物，不同於現代哺乳類在出生時，經歷過沒有牙齒的幼獸時期，能真正吸吮母獸乳汁。此外，還有一個推論也不能排除：牠們如今天的鴨嘴獸般，是用舔的（而不是吸吮），把母獸乳汁吃進肚子裡。

兩千多年前，淮陰有個年輕小伙子，吵架吵輸流氓，從人家的胯下爬了過去。要不是他後來當了齊王，有誰會記得韓信？先前的潦倒受辱，也因為後來的稱王而更顯高貴；如果只是小孬孬，不僅不值得一提，史書也沒興趣。是的，歷史一直無法避免從後面的發展來評斷前面的故事。

距今一千五百萬年前，全球氣候發生劇烈改變，非洲中部的森林面積大幅縮小，原本生活在這些棲地中的猿猴，面臨了更大的生存競爭。其中，有一種稍嫌瘦弱的裸猿，決定離開原本熟悉的生存環境，試圖在另外一片早已被其他生物占據的廣大草原謀生。歷史證明了，這群被逐出伊甸園的遺民真是賭對了，他們的後代－－現代人，開創出了空前高度的文明。試想一下，倘若當初不起眼的瘦弱裸猿就這麼消逝在荒煙蔓草中，那他們也就是一個再正常不過的化石種罷了。

恐龍化石牙齒非洲貼圖
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