【青春名人堂】許子漢／音樂校園

2019-03-12 01:19 聯合報 今日登場／許子漢



一月中旬，秋野芒開始冬季外縣市的演出行程，總共有十場演出，要拜訪五個縣市。第一站在台東長濱鄉，海邊的寧埔；第二站來到華山。不是武俠高手論劍的華山，是雲林古坑鄉的華山村。

雲林地勢低平，古坑是唯一的山地鄉，知名風景區多在此鄉，如草嶺、石壁、劍湖山。這裡原來以種植茶、檳榔為主，近年來以產咖啡聞名，整個村子有很多民宿和咖啡廳。

1月13日這天我們在寧埔演出結束，下午一點左右出發，從山到海，走了三百六十公里，晚上十點左右，才抵達華山。夜色已深，街道一片寧靜。悲劇的是，校門口又是一個滿陡的坡，也有松樹突出，關於我們遊覽車如何爬坡閃樹進校門，請參看前一篇青春名人堂〈寧埔的大雨〉，這裡不再詳述。這次比寧埔好一些，在離合器劇烈喘咳的情況下，「爬」進了校門，再一次安全過關。

我住學校下方的民宿，是在傳統農舍旁增建的，這天路程折騰夠了，進房洗過澡，倒頭便睡。1月14日清晨醒來，天色濛濛，走出民宿，空氣沁涼，一片霧嵐靜靜披在山前。我想起昨天在長濱的海邊，清晨醒來，所見海天是一片灰，但灰得陰暗洶湧；今天早晨眼前的山雲也是一片灰，卻灰得如此柔軟寧靜。

今天得洗衣服，女主人帶我到洗衣機前，一邊閒聊，一邊去掀洗衣機，突然驚叫一聲，手一抖，蓋子啪一聲蓋上。她往後縮了一下，聲音發抖。原來竟有一尾蛇在洗衣機內。接下來是驚悚的捕蛇殺蛇慘劇，我也是第一次見到，看得目瞪口呆，就跳過這段吧！

早餐之後，還沒走到學校，就聽到有悠揚樂聲。導演尹綸告訴我，一大早到學校時，校門口正在表演，全校師生一起演奏各種提琴。去見校長時，沒想到校長室內，校長正和幾位同好在練習薩克斯風，我聽到的樂聲就是這麼來的。

校長帶我們到隔壁的大辦公室，拉了三張椅子，就坐下來聊。全校現在有四十幾位小朋友，多為閩南族群和新住民。校長為了開拓孩子的視野，提昇孩子自信，推動「一人一樂器」，現在全校小朋友都至少會一種樂器，經常受邀到外面演出。不過，申請補助不易，學校找錢找得辛苦。最近某企業邀請他們到尾牙活動表演，交通食宿都安排了，曲目也練習了，幾天前竟來電取消，慘遭放鴿子。校長憤憤地說，等下要打電話去抗議。

接著要進行校園導覽，由學校最資深的潘主任為我們介紹。潘主任是在地人，平常喜歡喝兩杯，言語風格很本土、逗趣。學校的建築、草木都有故事，他娓娓道來，拈來即是。學校立校已九十七年，有日本時代留下的神社遺址，還有神橋、古鐘、日本公學校紀念碑，種種故事傳說。另一特色是有許多大樹，在一排巨樹中，有一棵開滿紅豔的花，我認得這樹，是火焰木，其花如一朵火焰，想是由此得名。高雄蓮池潭邊很多，各地行道樹也常見，但我從沒見過這麼高大的，這棵火焰木應該有四五層樓高。

導覽過程中，樂聲沒有間斷過，台灣民謠、世界名曲的旋律，不斷隨風飄過一棵棵枝葉婆娑的巨樹。各班依舊上課，課程就在樂聲中同時進行。我靜立樹下，聆聽樂聲環繞校園，好奇妙的感覺，我從來沒想過，為什麼上課時，校園必須是安靜的呢？

我忍不住當起狗仔，溜進校長室，錄下這個業餘薩克斯風樂團練習的身影。華山，一人一樂器，一個充滿樂聲的校園！