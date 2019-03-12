【惠風醫言堂】洪惠風／母親的外婆一家

2019-03-12 01:19 聯合報 文／洪惠風



圖／Silvia 分享 facebook 整理母親的遺物，發現了她二十幾年前寫的文章，那時我跟哥哥都已經娶妻生子，忙著衝刺事業，家中只剩下兩老。讀著讀著，我不禁淚流滿面，也許母親曾跟我說過，我卻從未放在心上，要到今天，透過厚厚的稿紙，我才知道她兩歲時的故事。

母親親筆寫的回憶錄

民國初年，一個兩歲的女孩，坐在靠街的破門檻上大哭，吵著要吃乾飯，她不知人間疾苦，更不知道外婆家早已斷糧數日。舅舅年幼，外公好賭，半個秀才，手無縛雞之力，能變賣的早已典賣光，一家七口，東借西求，才能吃些玉米糊、粗麵、地瓜葉過日子，哪裡能變出米飯。外婆開始尚哄著女孩講道理，可是女孩固執，外婆也生氣了，女孩哭鬧累癱，自行倒在門邊。

女孩醒來抹去淚痕，爬上三角梯尋求姨媽慰藉，姨媽正自床墊下拿出一卷長長的白布條往腳上纏。「小囡，將針線盒拿給我。」姨媽已是大人，祈求自己嫁個好丈夫，可是因家貧耽誤，希望能從體態上求些補償；當時放大腳風氣雖已開，可是她執著於小腳的美麗，無論多痛多忙，一定以裹腳布將腳包得緊緊，怕它鬆散，更用針線密縫，穿戴整齊。

小腳的姨媽背著兩歲的小囡下樓，穿過走道小天井進入灶間，灶上神龕剩下一支香，灶下麥稈正半燃，鍋中只有稀稀的麥糊，裝拿半小碗給小囡，小囡餓了，搶著喝，入口又香又甜。雖有後面茅廁飄來的異味，伴隨畜欄的豬叫聲，都未影響她這種餓後就食的快樂，更忘了要吃米飯的無理哭號。小小年紀，已決定此生不能再挨餓。

一天，房裡忽然排上兩張大木桌，滿裝香粉末，地上堆著細竹枝，邊上放著一筒膠水。外婆發號施令，全家圍坐桌旁，將竹枝投入膠水筒後立即拿起插入香粉中，再取出黏著香粉的竹枝，線香成形，大舅負責吹乾，出售換得微薄工資，維持生活。以後春茶登場時，這兩張大木桌就成為茶葉的精選場，茶香四溢，選棄粗枝雜物，送回茶廠過磅領工資。

我日後再探外婆家時，這場面業已消失，進出的變成鄉下陌生人，原來外公無本可賭後，憑著多識幾個字，做起代書工作；所謂代書，是代不識字的農民寫書信、狀子、契約或是八字等等，收取若干代資。外婆不識字，但精心算，記憶佳，條理分明，坐鎮堂前，高聲指揮。

生活改善後，購回隔壁高地基的祖屋及田地，派大舅負責田地，姨媽兩人養飼家畜，小舅送私塾就學。外公崇拜諸葛孔明的機智，將清末出生的兩位舅舅取名為漢傑、漢亮，希望他倆有傑出表現，誰知他自己沉迷賭桌，葬送兩子一生：漢傑受幼年飢貧刺激，不再有夢，肩負一家糧食，心甘情願做農夫，雖然娶得隔鄰銀樓的大小姐為妻，仍不改初衷，日出下田，日落歸屋，在動亂的歲月裡，但求溫飽，與世無爭。直到如今，年已八十四，除外型變得像記憶中的外公外，少壯時的健步如飛模樣已消失。漢亮舅因中風於九○年謝世，他十歲左右才入私塾，1935年考入浙江蕭山湘湖高師，以為可以公費念畢業，誰知抗戰烽火波及蕭山，只得投筆從戎，入學砲校，後隨孫立人部隊轉戰緬甸。外婆那時雙目失明，高興終於有一位吃糧的兒子，不時摸著信封，舉首遙想「他是否更黑了？」她等不及小兒子返國早亡，沒看到他日後被打入黑五類，像過街老鼠，被追被打、沒吃沒喝的知識分子慘狀。

姨媽小香，自幼醉心嫁個好丈夫，雖自小聰明卻不識字，初因家貧耽誤青春，二十五六歲才經媒婆介紹給田市王家。王家開大藥鋪，有兄弟兩人未婚，老大患嚴重肺結核，老二係浙江大學畢業生。她興高采烈地嫁入王家，新婚當夜，才發現新郎是病入末期的老大，未幾即成新寡，孤苦一生，常回娘家及姊家訴苦，後因傷心過度失明。病重將臨終時，才由漢傑舅抬回王家入土安息。

如今祖屋仍在，滿布蜘網、灰塵。古鎮的街道，石板地如舊，只是往日市集的熱鬧不再，走在街上，聽到自己跛腳的步聲。閉上眼，好像自己仍坐在古屋的欄杆上，觀賞元宵夜的花燈及蟠龍陣，看著龍頭在炮竹聲中，送大舅入新房，祈求新娘早生貴子，可那已是一甲子流失無蹤的時光。

那些長輩們的人生

我呆呆地看著手稿，母親的文字把我帶進了九十多年前；那些從未謀面的長輩們的人生，那麼近，卻又那麼遠，每個人的故事，都似船過水無痕，逝者如斯，如露亦如電。我不禁想，要是九十年前的親戚再寫了她小時候的文章，也許會告訴我們殺戮無數、十室九空的太平天國百姓慘狀，再往前推呢？更再往前呢……也許歷史的足跡，離我們並沒有那麼遙遠，就像是張若虛的詩句吧：「人生代代無窮已，江月年年望相似。」