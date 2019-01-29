【青春名人堂】許子漢／另一種旅行

2019-01-29 06:00 聯合報 許子漢



要過年了，編輯問我要不要寫些應景的東西，搜索枯腸好幾天，突然靈光乍現！以前過年，所有人都要回家，不興遠遊。初二回娘家，初三初四之後，才外出旅遊。現在的人不同，年夜飯到飯店吃，過年在國外過，本應該熱鬧溫暖的家，反而空盪盪、冷清清。現在的人愛旅遊，過年在不在家過，再也不重要。所以，談旅行，應該很應景。

這些年我算得上是國內旅遊達人，累積里程數十分嚇人，估計將近兩萬公里。每次旅行一定組團，我是當然的團長兼領隊，出團人數少則十五，多則超過三十。每年出遊次數不斷成長，2018年只有兩個月沒出團，五月到七月、十一月到一月是旺季，每周密集出團，還有為期十天以上的長期行程。

旅遊團成員多是還在東華大學念書的大孩子，我們包了遊覽車，人坐車上，行李也坐車上，不裝遊覽車用來裝行李的「肚子」裡。這肚子要裝一件「大行李」——一齣戲。戲怎麼裝進去？當然要化整為零。舞台場景搭起來通常有六米長三米深兩米高，我們會把它拆成片狀、條狀、塊狀，照最省空間的擺放方式，把它全裝進去。還有服裝兩大箱，化妝用品一箱，道具、樂器幾箱不等；燈光器材，這包括：燈、燈柱、燈控盤、線材及其他零件；音響器材，這也包括喇叭、喇叭腳架、麥克風、音控盤、線材及其他零件；其他用品，比如節目冊、文具箱、急救箱，族繁不及備載的各種大箱小箱。不要不相信，這些全都要裝在遊覽車的肚子裡。

出發時間，看路程遠近，有六點不到，天剛亮就集合的；抵達時間，也看路程遠近，有晚上十點之後摸黑抵達的。到國小的路程從一公里到幾百公里。東華大學大門出去的街上，就有個國小，從校門口到校門口，一公里不到；但從花蓮到雲林，就有四百多公里。有時遊覽車可以直接開到國小門口，那就簡單省事了，但有時卻只能停在離校門一段距離以外的地方。我們就得把遊覽車肚子裡的東西都搬下車，走上幾百公尺，甚至一公里，有時還要上坡下坡，再搬進國小。不論晴雨冬夏，都搬得一身大汗。

然後再把那些片狀、條狀、塊狀的組件裝起來，變成我們的舞台，再把燈光架起來，音響架起來，所有的線接起來，所有道具都「裝」到位置上。把 演員「裝」到服裝裡，把臉譜「裝」到臉上。所有前台、後台的人都「裝」到位置上。把一齣戲裝好、裝滿，最後帶小朋友進場，把觀眾也「裝」到戲裡去。

演出結束，我們再把戲拆散、打包，裝回遊覽車肚子裡，然後繼續旅行到下一個國小。所有團員在一天的辛苦後，會在學校的圖書室，或者幼兒園，或者某間教室，鋪開睡袋，與蚊蟲還有大家的氣味與鼾聲共眠。對了，還要洗澡。通常會有一兩間浴室，「可能」有熱水。所有人排班去洗澡，一人平均洗十分鐘，要兩百到三百分鐘，有時會洗到凌晨兩點。所以晚班可以先睡，會有人來叫你起床洗澡。

這麼辛苦，你說，怎麼算旅行？沒有吃喝玩樂，都在工作；根本不是旅遊團，是劇團。殊不知，劇團就是最古老的旅遊團啊！古代的戲班子就叫「路歧人」，衝州撞府，走演為生。他們行遍歧路，看盡人生悲喜，又把這些悲喜演成戲，還給看戲的人。

地理上的旅行總有邊際，故事裡的旅行，風景卻沒有窮盡。每一次演出，演員和觀眾在戲裡相遇的方式，總是充滿了驚奇；在這驚奇的剎那，我們就會看見童年笑顏裡的天真與癡甜！有如此風景，難道不是最美的旅行？

秋野芒劇團，一個辛苦的旅遊團，總是帶著戲去旅行。2018年出團六十次，2019年，要更努力出團，希望和更多的孩子在戲裡相遇。