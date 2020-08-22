【閱讀生活】林蔚昀／來談談不知道怎麼談的性

大兒子最近開始對性變得很感興趣，而且不只是小時候那種開口閉口「雞雞」、「屁屁」、「ㄋㄟㄋㄟ」的玩笑跳針，他現在也會跟我說：「媽，我剛在街上看到一張很色的照片喔！」（他指的是照相館外的人體藝術攝影）我問：「為什麼色？你知道什麼是色嗎？」他卻說不知道，是聽同學說的。同學也會說：誰誰誰和誰誰誰結婚。同學把同學（都是男生）推進女廁，於是被老師扣分。但是，老師沒解釋為什麼不可以這麼做，我也不太知道要如何清楚明瞭又簡短的解釋，所以當下只說「不可以這樣喔！」混過去。

但是，時間在流逝，孩子在長大，對性的好奇也愈來愈多。該來的總是會來，即使覺得尷尬，不知道怎麼談、怎麼面對，還是得和小孩談性。

性從小是禁忌，和許多人一樣，我的性知識是從漫畫、電影、小說、新聞、口耳相傳、自己摸索中得來的。長大後，我對性的態度扭扭捏捏，即使是兩個孩子的媽了，談起性依然會不好意思，也無法真心喜歡自己的身體。這樣一想，不談好像不太好，所以，更應該和孩子好好談啊。

可是要怎麼談？性教育包含那麼多面向，有生理知識、性別氣質、性騷擾、性侵害、性別平權、性別認同、性傾向……該從哪裡談起？尺度又要如何拿捏？沒辦法，只好去找書來看了。我一口氣亂槍打鳥的訂了十幾本書，有給媽媽看的教科書，也有給孩子看的繪本。如果我沒辦法教他，至少我們可以一起學吧。可是，當我開始翻閱繪本，發現很多繪本不是很說教，就是圖很醜，或是雖然在教性別，但是觀念依然刻板保守。

正苦惱時，剛好之前託老公從波蘭訂的性教育繪本寄到了。開箱一看，真是琳瑯滿目啊！最引人注意的是來自瑞典的《小雞雞大百科》（Rabén & Sjögren，2003），封面上有各式各樣、彷彿在做體操的小雞雞，翻開一頁，裡面還寫到在蒙大拿州的睪丸節，大家會一起吃牛的睪丸！這本書有姊妹作，叫《小妹妹大百科》（Rabén & Sjögren，2004），顧名思義，就是關於女性的性器官。

《小雞雞大百科》還有教如何用各國語言說小雞雞！歡樂歸歡樂，對八歲小孩來說，書裡面的尺度有點太寬了……我自己念起來也有點不好意思。考慮到內容、美感、我能接受的程度，最後我選出翻翻書《小寶寶是怎麼來的？》（Usborne，2016）和《布魯長大了》（Editorial Juventud，2018），用這兩本書來和兒子談性。

《小寶寶是怎麼來的？》是本很可愛的、用科普角度談性教育的書。每一頁都有一個問題，比如第一頁的問題是：「小寶寶是怎麼來的？」翻開人類母親的肚子，會看到裡面有胎兒；翻開葉片，會看到底下有蝴蝶下的蛋；翻開企鵝，則會看到企鵝爸爸在孵蛋。接下來，讀者可以一步一步認識：動物和人分別是如何交配／性交的（但人類部分處理得比較隱晦，可以同場加映劉宗瑀醫師所著的《跟著小劉醫師，來玩性教育翻翻書》（親子天下，2018）作為輔助），小寶寶要多久才會長大，人類和動物父母怎麼照顧孩子，孩子如何成長，比如怎麼飛、怎麼走，小寶寶長大後會變怎樣……很奇妙，從這個角度看，性突然變得沒那麼尷尬了，因為就是很自然的現象。

不過，兒子的年齡，應該比較適合看《布魯長大了》。這本書的作者是內分泌小兒科醫師，所以她以實事求是的科學角度，結合輕鬆、生活化的故事，向小讀者（其實對大讀者來說也很有用）呈現男孩成長的歷程。故事的主人翁布魯是個十歲的男孩，他最大的煩惱就是姊姊一直笑他：「矮冬瓜！長不大！」父母帶他去看醫生，醫生告訴他：「女孩子十歲就開始發育，男孩要等到十一歲，這是正常的！」然後，醫生還和他解釋，男孩的睪丸也會從十一歲開始發育，要用一種叫睪丸體積測量（orchidometer）的東西來測量大小。

之後，當布魯愈長愈大，他鬆了一口氣的發現，他不再是矮冬瓜了，他的腳長大了、腿也長長了（褲子都要換了），他臉上開始長青春痘，他也看到比他年長的朋友長了胸毛，同學間彼此會取笑小雞雞太小。於是，老師就和他們談陽具，談它的生理構造，也提醒男生們包皮可能藏汙納垢，所以要好好清洗……然後，布魯也經歷到夢遺與變聲，以及情緒風暴。一路上，他的父母和醫師都陪伴著他。對小讀者來說，布魯或許也可成為他們的陪伴，像個大哥哥一樣告訴他們：沒關係喔，成長路上的不安恐懼和快樂欣喜，我都會和你一起走過。這本繪本也有姊妹作，叫《米亞長大了》（2016），主角是布魯的姊姊米亞。

有經驗大人的陪伴，對成長中的孩子來說是重要的，尤其在孩子遇到挫折，甚至是壓迫與傷害的時候──這其中也包括性騷擾和性侵害。《蝴蝶朵朵》（字畝，2019）就是一本在講兒童遭受性侵害的繪本，主題雖然沉重，但是作者和繪者們把重點放在性侵事件的面對和處理上，因此故事沒有陷於陰鬱和絕望中（雖然在現實世界中，情況通常沒那麼美好）。當媽媽發現朵朵的言行變得奇怪，她化身為朵朵喜愛的小兔子玩偶和朵朵溝通，讓朵朵能信任她，放心說出自己遭受到的傷害，而媽媽也勇敢的面對、解決了問題，讓傷害朵朵的人被法律制裁，而朵朵也能重拾歡笑。

追根究柢，親子之間最重要的還是信任。有了信任，就可以談很多事，不管是人生哲理、人際關係、情緒感受、失敗挫折……還是性。只是比起其他的話題，性好像需要更多的信任，而且家長也要有能談論這個話題的自信。

我還是不知道，自己是否有足夠的自信，以平常心去和孩子談性，因為之前每次都談得很尷尬。但是，不如就邊做邊學吧！

●摘自字畝文化《大人和小孩的一千零一夜》