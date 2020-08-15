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徐永明300萬謎團 有隻「隔空串證」的手？

【心情點滴】林聆／LINE上的和平大使

聯合報 / 林聆
圖／Tai Pera
圖／Tai Pera

媳婦有天興奮地在家族LINE群組表示離家不遠處多了一排擺攤夜市，傳來的圖片是燈火通明的一排巷道，看到盡是一些油炸物及電動遊戲小天地，我立馬回覆：「小心夜市用油，也不宜讓小孩涉足那些遊戲，容易沉迷……」

說時遲那時快，遠在國外的女兒接在後頭說：「偶爾逛一逛也不錯。」我一驚，立刻在「已讀1」的時間點將訊息收回。冷靜想想，如果自己在興頭上被澆下一盆冷水，必定不是滋味，哪還管它所言甚是？琢磨著，感謝女兒的迂迴提醒，才讓我及時剎車，不傷彼此。

朋友曾任某聯誼會會長，常在LINE群組分享見聞。他說，常見到某個話題開啟後，有人砲聲隆隆，有人堅持己見，有人順勢依附，有人人云亦云，往往言辭鋒利，攻守開戰，毫不相讓。最常見的便是藍綠之爭，有針對政見的是非之爭，有針對個人的褒貶之論，常弄得他想當和事佬卻左右為難、裡外不是人，後來他索性在一年初始，趁家家戶戶都沉浸在拜年闔家歡的氛圍中，在群組裡發表了他的「新年新希望」。

他寫道：「往後本群組避談政治、避免人身攻擊。當意見分歧時，請刪除情緒化的字眼，保持理性平和的溝通」半年下來，群內氣氛果然和諧許多。

3C產品的發明與盛行，讓很多人彷彿進入異次元時空，孩子真正的需求常被父母忽視，許多子女教養與夫妻相處問題亦在彼此的低頭中矇混惡化。

但仔細想想，十惡不赦的往往不是工具本身，而是使用者的心態與時機。若知所善用，便能不為其所役。好比與兒女不同住的退休族，每日手指滑動，傳遞訊息，不僅情緒有了出口，吸收新知的成就感亦充實了日常生活，有時與遠方的子女甚至孫兒來場視訊對話，一機在手，親情的撫慰與互動，天涯無國界。乃至當意外或緊急事件發生時，3C產品更是即刻求援的一大利器。

朋友的嫂子與爸媽不合，即便兩家分住南北兩處，也能為了一點小事，就在群組吵得不可開交，她聰明地私LINE小姪子，要儘量在群組裡誇獎媽媽煮的菜多好吃，照顧他多麼周到，自己又是多麼幸福，好讓遠在南部的祖父母默默覺得自家有個好媳婦。朋友自己除了常貼些怡情養性的圖文到群組裡，又常向嫂子說爸媽在其他朋友圈裡是如何稱讚自家的兒子媳婦、如何以他們為榮。果然，婆媳問題慢慢得到了改善。

費心當個和平大使，剛開始難免會有因使不上力而氣餒的停滯期，可是時日一久必然出現成效。正所謂「迂迴也是前進的一種姿態」，通訊軟體類別眾多、組成人員繁複，茫茫人海中你我能「成群結隊」絕非偶然。若能珍惜緣分，在每個有幸參與的群組內，當個稱職的和平大使，不僅每天看訊都是一天愉悅的起點，為他人撒上香水之時，自己必定處處芬芳。

媳婦 LINE 3C

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