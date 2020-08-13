【住在陰陽海邊】施岑宜／境界

有件事我一直沒忘，十幾年前的一次機緣，在九份的一間民宿咖啡館，享受一場美好的音樂盛宴。當天的鼓者讓我印象非常深刻，表演的最後，他索性將木椅子靠到身邊就盡興地拍打起來，那樣的自在非常棒。會後他簡短分享自己的音樂歷程，追尋一種「無鼓」的境界，當可以放下心中執念時，無處不是鼓；這個分享，讓我深深著迷與同意。

後來，我認養了剛被阿福老師發明的「不一鼓」，最初的鼓皮還不是現在的胚布，就是個被發明的原型。想找鼓者來教導如何找到最適合它的擊鼓方式，我立馬就想到這個人。於是，在電話聯繫後，老師也樂意地與我們約碰面。

與不一鼓第一次的相見歡，他敲打了鼓面幾聲開始試音，開口問道：「這是牛皮嗎？」「是的。」「是哪裡的牛？」怪怪，這問題問得讓人丈二金剛摸不著頭腦。他又問：「是美洲牛？還是非洲牛？」我們繼續吞著口水不知如何回應。「牛的品種不同，會影響著皮繃的聲音……」他侃侃而談其中的差異與知識，然後開始小小批判以不一鼓這樣的製鼓方式，無法創造絕佳的音響與共鳴。

非常專業與中肯，卻讓我們心裡有些失望。那個無鼓的境界是關於什麼？因為太過專業，可能反而無法放棄對於一種器物的功能期待；對我們這些當時不會打鼓的素人而言，東西能咚咚咚的發出聲響即可，可能無法體會那種深深藏在內心的標準。

最初在找尋不一鼓的老師的過程中，一直面臨這樣的問題，加上最後決定以布取代獸皮作為鼓面，幾乎讓許多打慣傳統鼓的老師們望而卻步；因為那聲音無法像皮鼓般產生讓人心動魄的巨響，打起來也無法酣暢淋漓。總是有人好心建議要改，但難道不能依據這個鼓本身具足的聲音而賦予新的演繹可能嗎？

很幸運地，在不一鼓的歲月中，遇見格致與依婷兩位老師，他們願意以更開放的態度帶著我們一同找到關於這顆鼓的獨特聲音。其實過程非常不容易，制約一旦成形，要放下包袱比想像中還要難，即使想要也不一定能靠近，但很感謝這樣的心意。

以前認為的境界是達標，現在理解境界是無常的狀態，抵達的下一秒可能就會消逝，而能持續不斷體驗的關鍵，可能就在於我們自身的態度，人一輩子活出什麼樣的樣貌，關鍵可能也就在這吧！我不禁想著，那位走向無鼓的鼓者，他現在的體會是什麼？