【男性心聲】鍾亮恩／喜歡做家事的男人

閱讀報紙時，偶爾會看到女性作者埋怨另一半不分擔家事，同樣要外出工作，回到家疲憊不堪還要煮晚餐，先生回到家卻只等著吃飯，然後看電視滑手機。不過，我倒是個喜歡做家事的男人。

我是在客家農村長大的，從小母親就培養我們分擔家務，初中畢業後考上師專，在學五年必須住校，自然也得自行洗衣服和碗盤。這個習慣延續到成年，我把做家事當運動，每天餐後第一個衝進廚房的是我，把油膩的鍋碗瓢盆先用清水沖過，把菜肴殘渣倒進廚餘桶，接著用洗碗精清潔碗盤，看著油膩隨泡沫流去，似乎也洗淨了我的心靈。

我還喜歡做家事時邊聽音樂邊練唱，甚至有不少文章也是在做家事時，一邊編織情節，一邊想遣詞用字。這些都是拜喜歡做家事之賜呀！