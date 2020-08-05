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【親子教養】陳正智／思考是聊出來的

聯合報 / 陳正智
圖／陳完玲
圖／陳完玲

前陣子朋友問我怎麼教孩子寫作，老實說我很想用力教，但兒子的學習有一搭沒一搭，只能找機會慢慢滲透。寫作分為書寫文字與思想表達，眼見兒子懶得寫字，這部分暫不強求，但我非常重視他的思考歷程，我深信當孩子一旦習慣思考，且有信心發表意見，那離寫作的最後一哩路，就只剩學習找到合適的文字，充分表達情感與思想罷了。

拜《薩提爾對話練習》之賜，這幾年我認真學習「正向的好奇心」。孩子脫口而出的話，我儘量不以大人的價值觀驟下判斷，而是接續他話中重點，持續開展交流。在旁人眼中，我們父子的對話看似天馬行空，卻時刻控制在合理的範圍內討論。

某日早上等候兒女上車，見兒子臭著臉入座，以為他又哪根筋不對，問了才知道是管理員剛剛在車旁抽菸。擺臭臉代表他在意，我抓住這現象繼續聊下去。

「抽菸是管理員的自由，目前有哪條法律禁止他抽菸嗎？」我問道。

「不知道，應該沒有。」兒子搖頭。

「沒錯，台灣法律只限定抽菸場所，並未禁止成年人的抽菸行為。」我接著補充。

「那我以後要制定法律禁止抽菸。」兒子決定從源頭管理。

「制定法律不是隨便喊喊，你得先當選立法委員，才能在立法院提案連署立法。」

兒子來勁，提議車內三人模擬投票，選出區域立委。女兒棄權，我跟兒子各得一票，難分高低。兒子建議比照法國大選，立刻採取第二輪過半投票。很好，上周教他不同國家的投票方式，他顯然有聽進去，還知道應用在生活上。第二輪投票開啟前，我趁停紅燈空檔，向女兒暗示投票給我，「這就是俗稱的『配票』，如果第一輪投票前，我私下交換好處給妹妹，請她退出選舉，那就叫『搓圓仔湯』。」一雙兒女都在元宵節搓過湯圓，看我雙手比畫揉搓模樣，只覺好玩。

無奈女兒並未配合，第二輪依舊棄權。我最終得了一票，兒子卻有兩票。「哥哥犯規，他剛剛同時舉兩隻手投票，所以才得到兩票。」女兒眼尖舉報不法。「沒錯，這就是『作票』。為了怕對手耍詐，候選人會號召選民去投票所監督開票過程。還記得我們一月十一日去國小投票所看總統選舉開票嗎？那就是在監票。」

短短二十分鐘的通勤路，我們從抽菸、談到立法，最後結束在選舉制度，收穫超乎想像。

讓我們回到事件的最初，假設孩子抱怨菸味很臭時，我卻下意識地敷衍：「對呀！抽菸的人真的很討厭。」那損失的恐怕不只是能力的累積，而是更多親子互動的可能性。

投票 抽菸

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