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【女性心聲】風信子／寫在小產之後

聯合報 / 風信子
圖／蛋妹
圖／蛋妹

有時候睜開眼，我會瞬間忘記為什麼我會在家裡。

這裡是我從小生長的地方，是我永遠的家，也是我的娘家。躺在床上依然可以聽到媽媽在廚房裡忙進忙出的聲音，她大概是在洗菜、備料，在一鍋滷肉裡挑掉我不敢吃的肥肉吧！

今天是我待在家裡坐小月子的最後一晚，一切發生得太突然，但每一幕卻又那麼清晰地烙印在我腦海裡。

醫生宣布肚子裡的胚胎沒有心跳的那一瞬間，我傻愣在診間，一句話也說不出來。他態若自然地說著像已經排練過千萬遍的劇本台詞，和我約好人工流產的手術時間、提醒該注意的事項，最後再補上一句：「妳還年輕，這很正常。 」

當我意識到悲傷湧上心頭時，已經坐在老公的車上。老公沒有急著馬上開車，他輕輕地說著沒關係，我們再努力就好。我的淚水終於潰堤，那個已經在我肚子裡兩個月的小生命，去了哪裡？

那晚我和老公相擁而泣，如果我沒有記錯的話，那天之後，我就再也沒有這麼號啕大哭過了。

趁著手術前的周末，我到了廟宇拜拜，信仰是一件很神奇的事，我沒有信仰，但總覺得這樣做會讓我心安。於是我告訴祂，祈求我無緣的孩子可以平安地離去，而我可以健康地度過這一關。我也上網爬了許多文，看了好幾篇跟我一樣境遇的文章，卻始終得不到一點安慰。

原來，當悲傷的事發生在別人和自己身上時，只會讓我覺得更加悲傷。

不曉得是祂聽見了我的祈禱，還是我的孩子捨不得我痛苦，隔天一早我原本要準備出門上班，肚子突然一陣劇痛，鮮血直流，一股異物感從體內排出，「啊，那個是胚胎吧。」我冷靜地對老公說。

望著那塊血跡斑斑的異物，疼痛感剎那間消失了，也許是已經悲傷到忘記疼痛與哭泣，我異常平靜。「再見了。」我對著他說，這是第一次見面說的第一句話，也是最後一句話。到醫院後證實了我的直覺沒有錯，超音波影像中的子宮空蕩蕩的，我彷彿聽見了他也在跟我道別。

我很謝謝老公載我回娘家坐小月子，在家裡我感覺自己還是個小孩，媽媽像小時候照料我般熟悉我的每個一舉一動。有時候，我會頓時忘記我經歷了些什麼，就像我起床時忘記為什麼我會待在家裡，我以為自己還是那個正在青春期的少女，煩惱的是考不完的模擬考，還有藏在瀏海底下的青春痘。

今天過後，是該回歸正常生活了。但所謂的正常，究竟是什麼意思？是把這兩個月的超音波照收到抽屜最深處、把手機相關的瀏覽訊息刪除乾淨、把提前買的寶寶用品藏起來，然後假裝若無其事地過生活嗎？

我相信在寶寶形成的那一刻，他就有了獨一無二的靈魂，而現在靈魂去了遠方，去了更好的遠方，而我也不想說出要再把他生回來這樣子奢侈的願望，我會靜靜等待下一個注入我身上的有緣靈魂，小心地期盼能有聽見他喊我媽媽的一天。

也許在某個夜深人靜的時候，我會因為想起這件事而悲傷，但這都沒關係，我知道我也要繼續邁向遠方，更好的遠方，生命裡允許悲傷但仍繼續向前，或許這樣子才是所謂的，正常。

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