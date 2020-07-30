【夫妻之間】夏客／火

五月初隨老公搬到廈門，相較之前浙江嘉興的租金，廈門簡直是寸土寸金。住了快兩個月，二十樓某戶因電線老舊引發爆炸起火，幸虧我們住的是十樓，在兩分鐘內更衣並拿重要物件，和老公走樓梯逃生，到了一樓，已有上百位住戶聚集圍觀。

我低頭看看自己拿了什麼，只有三樣：裝著證件及手機的皮包、老公的血糖血壓藥，和我寫作用的筆記型電腦。突然覺得很輕鬆，因為搬家時足足運了十大箱行李，原來在我心中，存活下來只需要這三樣東西就夠了。

看著老公不免感慨起來，幾十年的婚姻生活，愛情早就在柴米油鹽的瑣事中消磨殆盡，有時候甚至懷疑自己是否仍然愛著老公？還是只是習慣他的存在？但一場突如其來的火災讓我明白，只有生死關頭才能測試出你最在乎的是什麼。

我看著手中老公每天必需吃的藥，原以為化作灰燼般的愛情，彷彿得到重生的火苗。我用熾熱異常的眼神重新審視眼前這個又胖又醜的男人，察覺到我的注視，老公緩緩轉過頭來吆喝一句：「好渴，一起去超市買水喝吧！」

這是我平凡無奇的愛情，但我真喜歡他的陪伴。