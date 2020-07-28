【生產再發現】張華娗、諶淑婷／等待是孕期的主旋律

今天是我孕期第三十九周又六天，這一周陸續感受到忽強忽弱的宮縮，每晚睡前我都想，或許半夜就會接到寶寶的通知了，結果都一覺到天亮。

不過我並不著急，等待，是我孕期的主旋律。我知道，無論是在子宮裡孕育胎兒，還是在孩子出生後養育，一切都需要時間，慢慢醞釀，慢慢熟成，平時追求的效率、速度與控制，此時都派不上用場，我只能心平氣和、氣定神閒的等待，讓身體回歸生物性的運作，感受自身與其他生命的連結。

前日，在花蓮生了四個孩子的朋友來訪，與我分享她最後一胎居家生產的美好經驗，她和我第一胎的助產師都是經驗豐富又溫暖的邱明秀，可惜這一胎我在台南待產，離花蓮太遠了，沒辦法再請她接生。

「什麼是最重要的事情呢？」朋友問我，我回答：「安全吧！」我趁著產前休息時間，重新溫習了生產教育，原來啟動生產的催產素是在「放輕鬆、舒服、自在、感受到愛」的狀態下才會大量分泌，而催產素在生產當下濃度最高！所以女人生產時，身體可以在強烈宮縮（產痛）的同時也感到放鬆且愉悅，也就是痛並快樂著！就像跑馬拉松一樣的道理。但如果生產當下是緊張又充滿壓力，人體就會轉而分泌作戰或逃亡需要的腎上腺素，反而會抑制催產素和安多酚的分泌，兩種結果自然造成截然不同的生產經驗。

我想，生產就是要選擇自己放心、安心的方式，才能生得順，即便生產過程會有變動與調整，但我和伴侶會盡力做好準備，家人支持我的決定，縱使結果不會百分之百如我所預期，但相信一切也會平安順利。因為我已經開始摸索，要懂得自己喜歡什麼、想要什麼、需要什麼，不只是生產的當下，我的人生也需要我好好認識自己！

這一刻，我深深感受自己的生命不是孤軍奮戰，原來生命是這樣，每個階段，都會有恰恰好來到身邊的支持與陪伴，原來生命是豐盛且富足的。感謝新生命的到來，感謝身邊的家人朋友，感謝生命的安排。

●作者簡介：張華娗，因為成為母親，而了解身體／生產的自主權，更感受到每一個生命誕生的珍貴與神聖。