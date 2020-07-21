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【兒女心情】O2／少女的祈禱接力賽

聯合報 / O2

晚間六點三十五分，每當隔壁街道隱約響起〈少女的祈禱〉，雙親的腎上腺素便會逐漸飆升。

母親作為接力賽的首發選手，常以迅雷不及掩耳的速度從二樓至一樓打包垃圾，而身為第二棒選手的父親則以遊刃有餘之姿，緩慢地放下手邊的碗筷，端坐在大廳注視著前方的電視機。

母親見到父親悠閒的模樣，忍不住發起牢騷：「車跑了怎麼辦？早一點出門！」「我有在抓時間。」這是千篇一律的問與答。

音樂聲響開始降低之際，就是六旬父親穿著拖鞋化身飛毛腿往前衝刺的時刻，加上母親吶喊著「快快快」的口號聲，彷彿田徑競賽場正在進行一場激勵人心的比賽。

六點四十五分是成績揭曉時刻，若父親空手而歸，就是成功傳棒給清潔隊員，他會得意地說：「太早去只是去餵蚊子，我才沒那麼笨。」但若雙手提著滿滿的物品回來，父親便以沉默是金的態度面對母親機關槍式的碎碎念。

每日下班回家，能看到雙親賣力地參與接力賽，總會心生感謝父母的健朗自如。希望接下來的每一場接力賽，父母兩者缺一不可，持續參與。

清潔隊員 蚊子

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