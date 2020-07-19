【心情點滴】黃珠玉／自在

我幾乎每回都會在常去的連鎖咖啡店遇上一位男士。

那男士看來應該七十歲以上了，不過，持著餐盤上下樓依然相當有把握。不論時段，除了飲料，他會點一鹹一甜的食物；不管餐食以何種組合出場，都會被他像拆解樂高般分解開來：不吃的生菜，從夾層中拉出來放到一旁，時不時將其推一下，推遠一些；夾層裡肉片的size若不合意，也會先被召出來接受裁剪再歸位。男士一向穿西裝打領帶，半白的頭髮不疏少。食飲時沒有旁鶩，不讀閱書本，不查看手機，畢露樂享之態。他專注於己，眼光不旁移，也因為如此，任誰都可以在旁定睛看他，安心放心地滿足個人的好奇之心。

約略半個小時後，他就會踩著穩穩的步伐離去了。

有個下午，見到的依舊是一階一階升上的穩妥身影、如常的食物拆解再組合，以及不改的一副愉快用餐的端莊姿容，與平日不同的是，男士離去時的背影為我映出一位好友W。

W曾告訴我，每回她在等待第一次見面的人時，都會多次層層塗抹護手霜，因為手是暴露在人前最不容易隱藏或妝扮的肢體部位，所以會儘量美化，期能有最佳的狀態。W那特別費過心的手也為我拉近前一日的自己。

我在一場專業講座的末了，進入Q&A時段即見有一位看起來頗有心得的聽講者啟開她的Q，提問一串緊接一串，我看到講者的眉頭打起皺褶了，來一串就多了一褶。我沒多想就趕緊列綱要寫下大部分的提問，為的是in case講者若沒能完整聽取，它們即可被派上場。經這麼做才稍稍安放下焦急之心，然而同一位聽講者還持續著地Q，一句一波，湧起我另一潮的憂心，會不會Q&A時間被用罄，其他人就沒有機會提問呢？我的眼光屢屢環繞掃著周邊，當他人焦急的樣貌全都貼敷到我的臉上時才驚覺，啊，那不就是老是敲打著我的「杞人憂天」嗎？

我想每個人在心裡面都放有美麗之物，與人相處，多是試著從自己的心中將其取出來交換他人的美好感受，再接收下對方如被預期的理想回應，然後將之放進自己的心裡，發酵成另一份美麗。不過在我的經驗裡，我的朋友們以及包括我自己，多時，總是先一步感到渾身的不自在。

像W，或者是因為太在意他人的觀感而難安，我呢，可能是任由過度輸送的個人感受領在前頭指引行事而缺乏平穩的持心。縝密想想，為什麼「拆解高手」男士總拉引我的關注，原來，我望見和他如影相隨的「自在」了，那「自在」像塊以哲理製成的海綿，不出聲息為他吸附來自他人的眼光和起自周邊起落的動靜等等。一個人一旦自在了，自是不扛負任何來自他人的期待、看法和壓力，所以，那位男士高大得像個巨人般教人仰望，我相信逢千鈞之重他亦能舉起。

我於是和W相約，往後邀上「自在」伴行我們的舉止吧！那麼，W可靜好地等候初次來訪之人，講座裡的我能心怡地反芻講者專業的精闢見地，如果「自在」能夠進駐我心，它就是最美麗的那個盒子了，打開它，自在甲，自在乙，自在丙，任由我從中掏取，皆是同一個貌容，內化為我的自然自如，踏步輕快得以遠行高眺。

這樣的境地，是我人生的極致。