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【親子之間】貝媽／我愛抱抱

聯合報 / 貝媽
圖／陳完玲
圖／陳完玲

貝貝愛抱抱。她才一兩歲時，我若帶著她和朋友聚會，到了尾聲，我會叫貝貝給叔叔、阿姨們抱抱，貝貝從不退卻，她會擁抱每一個人，有時抱上好幾遍。抱一個天真可愛的孩子太有療癒效果，我很願意分享這種美好，不過「貝貝愛抱抱」這件事，我想應該是源於她的天性，媽媽頂多敲邊鼓而已。

上了幼兒園，自然有更多抱抱的對象。每回送她上學，只要遠遠看見老師、同學，她會立刻奔上前送出她的抱抱。飛奔送抱抱的日子就這樣過了三年，畢業前夕，我和貝貝一起做送給老師的卡片，我問貝貝：「妳最喜歡和老師做什麼事呢？」貝貝想了想，寫下這幾個字：「感謝老師陪我抱抱！」畢業典禮那天，貝貝到會場的第一件事，還是鬆開我的手，跑去找同學抱抱，她一連抱了三個男同學，我在一旁很不好意思，我的孩子稍微熱情了一點！

「抱抱」讓貝貝得人疼，卻也讓她惹出不少麻煩。有次家族聚會，貝貝見到一歲多的表弟，忍不住用抱抱來表達愛意，她把表弟騰空抱起，沒想到支撐不到幾秒就重心不穩，表弟的後腦勺撞了一下，來不及阻止悲劇的我，內心好像也被撞了一下！

另一次和好友出遊，好友的一雙兒女和貝貝年齡相仿，是她最愛的哥哥姊姊，她整天興奮度破表，在車上一直抱抱、大叫，搞得哥哥受不了。回家後，我問：「今天妳有什麼地方做得不太好嗎？」她說：「我一直抱哥哥。」我把她緊緊抱住，讓她無法掙脫，「這樣可以體會哥哥的感受了嗎？」我又問，她點點頭。

爸爸才告訴過她，她漸漸長大了，要學會肢體有界線，隔天她的表哥來家裡，她又抱著表哥不放。爸爸罰她，我問她怎麼忘了爸爸的話？她小聲地說：「我只是喜歡抱抱。」她上小學後的第一個運動會，全班在走廊上列隊等待，我在她身邊，看著她和幾個男同學玩鬧，她抱了一個男同學，馬上被其他人嘲笑了。後來我問她：「妳還有抱班上的男生嗎？」她說：「有啊！我抱比較溫柔的男生。」

過年時，貝貝和我製作了「刮刮樂」娛樂家人，刮刮樂的選項是貝貝負責寫的，有「抱抱」、「猜謎」、「懲罰」三種，嬸婆抽到了「懲罰」，正愁不曉得會受到什麼懲罰，竟天外飛來了一個貝貝的抱抱，原來懲罰也是抱抱啊！嬸婆不禁笑說：「這些選項根本就是貝貝自肥嘛！」貝貝說：「我是雪寶，我愛抱抱！」說完，又跳進我懷裡抱抱了。

刮刮樂 幼兒園

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