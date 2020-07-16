【生活點滴】枝芽／最棒的禮物

每年生日，兒子都會邀請死黨到家中慶祝並留宿一晚，反之，對方生日時兒子也會去幫他慶生。為了彼此的生日禮物，兩人總早早就開始存零用錢。

今年兒子突然提出想提早送禮的要求，我原本納悶著距離對方的生日明明還有半年之久，後來才發現，讀小學六年級的兒子已嗅到離別的氣息──今年暑假後他們將升國中，加上好朋友選擇就讀軍校，分隔兩地，相處的時間勢必減少。於是他想送好朋友遊戲軟體，如此一來兩人就可以利用假日遠距離連線玩遊戲；又為了把握相聚的時光而想提早送出這份禮物，好趁著暑假空檔一起玩。我想既然兒子的生日也還沒到，便提議不如今年就不用破費互相贈禮，由兩人平均分攤遊戲的費用作為彼此的禮物，兩人討論後欣然接受。

接下來的周末，只見他倆為了軟體安裝和系統設定忙得不可開交，不懂的地方就上網查教學資料，最後總算順利連線成功。一場遊戲過後，兒子露出滿足的笑容，手舞足蹈地對我說，他覺得「友誼」才是最棒的生日禮物。