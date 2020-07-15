【生活點滴】Awin／追劇新人生

前陣子因疫情之故，假日大多留在家中，除了練廚藝、勤打掃之餘，追劇竟也在我家悄悄上演。那些塵封在我心底的追劇回憶，也隨之翻騰。

還記得只有老三台的電視時光嗎？每天傍晚我和媽媽一定準時守在電視前等著「葉青歌仔戲」，半小時的時間，足以讓我們母女倆大喜大悲，也總是在最緊張的時刻，畫面暫停把我們推回現實生活。當時我總會問媽媽：「主角會死嗎？」媽媽總是斷然地說：「主角不會死啦！死了還有戲嗎？」後來，媽媽的黃金定律顯然是錯的，主角真的會死，有時還蠻慘的。

國高中的時候，台灣引進了國外的戲劇，我會在深夜的十一點等著《清秀佳人》，正值少女的我，青春的煩惱有了依存的想像，原來有人比我更瘋狂，更勇敢。周六下午的《飛越比佛利》，更像是開啟另一個潘朵拉的盒子。一群青少年，從混亂的青春中找到秩序，也因一念之差而承受波折的人生。為單純的高中生活，帶來一些樂趣也帶來一些寓言。

大學時，偶像劇當道，《流星花園》、《吐司男之吻》等劇名和浪漫到連生活都不真實的劇情，家中長輩不僅搖頭擔心，也怕我們有樣學樣，回想起來甚是有趣。

初為人母時，《犀利人妻》正上演，或許是新的身分與情緒敏感，有回我正看得入迷時，先生要我早點休息，我居然哭著說：「不要！我要陪謝安貞。」著實把先生嚇了一跳。此後，先生都早早催促我去睡覺，他最怕追劇中歇斯底里的老婆了。

隨著孩子長大，一齣日本動畫《新魯賓遜漂流記》彷彿把我們全家也帶往無人島，孩子成天嚷著要蓋樹屋，先生絞盡腦汁研究鑽木取火，那一陣子我們很認真汲取野外求生的技巧，以備不時之需。

隨著科技發展，線上媒體的蓬勃，劇迷們不再有時空限制，只要手中握有3C，隨時可追劇。這陣子我們正追著一齣美劇《醫者心境》，劇中多年離家的父親多了一位私生子，這樣的劇情發展，竟讓讀小學六年級的兒子問先生：「我會不會改天也多了個弟弟？」只見老公羞紅了臉，直搖頭說不可能。我淡淡地說：「我相信你爸絕對不會。」老公點點頭，我接著說：「你爸都快五十歲了，我怕在外面的是大哥或大姊啊！」說完，一陣大笑。

這些年，多了淡然和幽默來追劇，生活更是有趣了。