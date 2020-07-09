【思念之情】楚狂／皮囊

阿嬤過世那陣子，母親說經常會遇到靈異事件，諸如電風扇突然打開、早上起來看到阿嬤房間的燈是開的，甚或會感應到什麼……母親畏懼鬼魂，說很怕碰到這類異象。

令我想起許多年前，爺爺過世時我剛念大學，他在湖南老家過世，父親帶來消息時，完全難以相信，甚至還以為他在說笑。

以前我很難睡，國中前都和爺爺同房，他在床上，我和我弟打地鋪。從小我晚上經常被鬼壓床，幾乎天天好幾次，害怕獨自面對黑暗，窗外鬼影幢幢總令我臆想，當時曾參與抗日戰爭的爺爺會說：「爺爺連鬼子都打死過！鬼來我打死他！」令人安心。

不過，爺爺回老家後，我獨自睡在他房內，鬼壓床的問題不但經常復發，還更嚴重了。

某夜醒醒睡睡，渾身動不了，把自己蒙在被子裡，突然感到有人從門外走進來，就蹲坐在我旁邊，當下欣喜覺得，爺爺在旁邊呢！爺爺在旁邊呢！又哭又笑又悲又喜地睡著了……此後好幾個晚上，當我覺得爺爺就在旁邊，總能夠安心且安穩。

我覺得，鬼魂雖然因為未知而令人膽怯，但當是家人的探望及守護，反而是冷淡現實生活中的暖流。

阿嬤往生後的隔天，我夢到阿嬤從病床上站起來，而我們這些子孫在旁邊跟她說：「阿嬤妳已經往生了，好好休息啦，大家都很好喔。」她杵在那邊，精神飽滿，雙眼神采奕奕，有說有笑依然叫我趕快結婚、叫弟再生一個、叫妹帶男朋友回來、叫表妹表弟趕快交男女朋友等等，緊追著進度。

幾天後某個早上再次夢見，和我的阿姨與大舅依然到那個同樣的昏暗房子。他們在客廳，我進去看阿嬤仍然杵在那邊，精神沒那麼好了，眼睛微閉，嘴上念念有詞，聽不清楚在說什麼。我上去揉揉她的手臂，軟軟暖暖的只是有點水腫，「阿嬤真的往生了嗎？」我其實非常納悶。想走到前面跟她說話，卻踉蹌了一下，還撞到阿嬤，其實力量很輕，但竟然把阿嬤撞倒了！

我好緊張，一直叫著「阿姨！阿姨！大舅舅！」一邊看到阿嬤像氣球消氣似的慢慢乾扁下去，最後僅剩下一片皮囊，像是從床上不小心滑落的被單……

醒的時候，滿臉都是淚。