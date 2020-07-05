【父母心情】玲敏／不變應萬變

每天早晨五點，我固定與老二通視訊電話，只因面臨全球險峻疫情，個性獨立的他仍舊滯留英國未歸。

「媽，放心啦，沒問題的。」以不變應萬變是老二的處事態度，這天他一如往常敘說當前英國現況，他總是一派稀鬆平常。

當媽的我總忍不住叮囑他不要掉以輕心，畢竟老二雖然讓人感覺大而化之，對事情處之泰然，但外鬆內緊的他其實容易緊張，高中時曾罹患胃潰瘍，嚴重時甚至血便，讓我操心不已。

求學時的他適應不良，換了兩間高中，且因為貪玩導致成績一落千丈；考大學的成績在錄取邊緣徘徊，考取後也隱瞞我們跑去速食店上大夜班；畢業後，堅持不再讀書的他，說自己坐不住辦公桌，選擇去當醫療業務。比起其他孩子的溫順聽話，他多了桀驁不馴，還有靈活善變。我們總擔心他誤入歧途，但他卻像尾泥鰍在醫耗材領域如魚得水，業績屢屢達標，極獲老闆賞識，在公司內前程看漲。

這三年，不愛讀書的他突然啃起英文，說想出國留學，於念完商業行銷後順勢在英國就業，趁著年輕闖蕩、看看世界。

我們始終抱持負面態度想請他打退堂鼓，但老二不但通過雅思檢定也順利錄取，碩士畢業後在學校就業輔助機制下，更自行選擇在旅遊平台創業，透過網路傳播與自製影片宣傳英國之美，生意做得有聲有色，讓我們刮目相看。

疫情初始，我與外子如熱鍋上的螞蟻，只不過遠水救不了近火，想要寄送口罩遭到退貨，請他早日返國，也遭到老二以不願放棄努力成果為由遭拒。他說英國本來走佛系抗疫路線，後來在確診人數攀升、皇室與高級官員罹病後，國內公衛態度轉趨積極，該遵循的防疫機制都已確立，請我們不用擔心。

另外，在這段期間，原以華人社群為客源主體的他，暫時停止帶團，以避免接觸不確定群體；為免斷炊，他在家接居家網頁設計工作，還透過網拍票券、整理庫存周邊商品，增加停業收入。除此之外，他也重新檢視過往帶團路線、剪輯行銷影片，為未來疫災結束、觀光復甦時做準備。

更厲害的是，利用這段空檔，他透過網路教學，自行學習製作餐點，培養第二專長。看著過去完全不會下廚的他，漸漸端出番茄義大利麵、抹茶紅豆銅鑼燒或牛奶饅頭等食物，身為父母的我們與有榮焉。

我想，他其實不是以不變應萬變，而是在瞬息萬變的當下，屢屢調整自己的步伐，以積極走出自己的路，我們由衷支持。