快訊

蔡政府的無動於衷 催生台灣最美風景

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【父母心情】玲敏／不變應萬變

聯合報 / 玲敏
圖／蔡侑玲
圖／蔡侑玲

每天早晨五點，我固定與老二通視訊電話，只因面臨全球險峻疫情，個性獨立的他仍舊滯留英國未歸。

「媽，放心啦，沒問題的。」以不變應萬變是老二的處事態度，這天他一如往常敘說當前英國現況，他總是一派稀鬆平常。

當媽的我總忍不住叮囑他不要掉以輕心，畢竟老二雖然讓人感覺大而化之，對事情處之泰然，但外鬆內緊的他其實容易緊張，高中時曾罹患胃潰瘍，嚴重時甚至血便，讓我操心不已。

求學時的他適應不良，換了兩間高中，且因為貪玩導致成績一落千丈；考大學的成績在錄取邊緣徘徊，考取後也隱瞞我們跑去速食店上大夜班；畢業後，堅持不再讀書的他，說自己坐不住辦公桌，選擇去當醫療業務。比起其他孩子的溫順聽話，他多了桀驁不馴，還有靈活善變。我們總擔心他誤入歧途，但他卻像尾泥鰍在醫耗材領域如魚得水，業績屢屢達標，極獲老闆賞識，在公司內前程看漲。

這三年，不愛讀書的他突然啃起英文，說想出國留學，於念完商業行銷後順勢在英國就業，趁著年輕闖蕩、看看世界。

我們始終抱持負面態度想請他打退堂鼓，但老二不但通過雅思檢定也順利錄取，碩士畢業後在學校就業輔助機制下，更自行選擇在旅遊平台創業，透過網路傳播與自製影片宣傳英國之美，生意做得有聲有色，讓我們刮目相看。

疫情初始，我與外子如熱鍋上的螞蟻，只不過遠水救不了近火，想要寄送口罩遭到退貨，請他早日返國，也遭到老二以不願放棄努力成果為由遭拒。他說英國本來走佛系抗疫路線，後來在確診人數攀升、皇室與高級官員罹病後，國內公衛態度轉趨積極，該遵循的防疫機制都已確立，請我們不用擔心。

另外，在這段期間，原以華人社群為客源主體的他，暫時停止帶團，以避免接觸不確定群體；為免斷炊，他在家接居家網頁設計工作，還透過網拍票券、整理庫存周邊商品，增加停業收入。除此之外，他也重新檢視過往帶團路線、剪輯行銷影片，為未來疫災結束、觀光復甦時做準備。

更厲害的是，利用這段空檔，他透過網路教學，自行學習製作餐點，培養第二專長。看著過去完全不會下廚的他，漸漸端出番茄義大利麵、抹茶紅豆銅鑼燒或牛奶饅頭等食物，身為父母的我們與有榮焉。

我想，他其實不是以不變應萬變，而是在瞬息萬變的當下，屢屢調整自己的步伐，以積極走出自己的路，我們由衷支持。

英國 疫情 義大利

延伸閱讀

疫情再起！英國列斯特、澳洲墨爾本恢復封城 傳希臘延長對英觀光禁令

英國性感歌姬杜娃黎波曬「超前衛」泳衣　連三角地帶也僅用一片布遮

華碩放棄4億元紓困金 多方抗疫超前部署

強生對華為措辭轉硬 英文化大臣：5G最終不採華為設備

相關新聞

【父母心情】玲敏／不變應萬變

每天早晨五點，我固定與老二通視訊電話，只因面臨全球險峻疫情，個性獨立的他仍舊滯留英國未歸。 「媽，放心啦，沒問題的。」以不變應萬變是老二的處事態度，這天他一如往常敘說當前英國現況，他總是一派稀鬆平常。

【晨光幫幫忙】劉昭儀、潘昌志（阿樹老師）／用科普架橋造路，跨越知識障礙

嗨，大家今天過得好嗎？ 很抱歉我不是「理科太太」，更別說理科媽媽了！

【網路徵文‧示範作】林蔚昀／媽媽累的不是體力和腦力，累的是心

常有人問：「當媽到底哪裡累？」就讓憤世媽媽我告訴大家：「媽媽累的不是體力也不是腦力，累的是心。」 媽媽的心，從一早就開始累起。用獅吼叫小孩起床雖然有用，但可能會讓小孩情緒不佳，之後每一個動作都伴隨著

【家庭好時光‧網路徵文】我為親愛之人付出的情緒勞動

在家裡，是不是永遠只有妳發現日用品快用完、永遠由妳負責安排家族大小聚會？無暇洗碗晾衣，卻得好聲好氣請託另一半；孩子哭鬧或學校家長會，也總是妳排除萬難來負責……於此同時，還得控制自己的疲倦與情緒。 這

【家人關係】逩地龍／「必點」洋裝

小兒子從小就是個貼心的男孩，尤其是會陪我去買衣服，用精準的眼光鑑定一番，讓我省下不少「衝動消費」。 當年為了參加他的幼稚園畢業典禮，我特地帶他一起去精品店，看上一件深藍色的雪紡紗洋裝，V領設計、抓皺

【祖孫之間】陳金鳳／心的小船

月初的某天，學校上半天課，正好是小外孫的生日，大外孫的生日和他差兩天，為了省事，兄弟倆一起過，我們也北上為他們慶生。 去年之前和我們還有些許距離的小外孫，如今和我們親近多了。當他進門見到我們，禮貌性

【婚姻故事】禾月／歷久彌新

那個周末，吃完早餐，我在陽台洗衣，其中一件是冬季居家最常穿的橘紅線衫，袖口有同色線縫繞一圈，腋下有一小段長約五公分的縫補痕跡。這是當年結婚前特地從苗栗北上台北遠東百貨買的嫁妝。洗著洗著，除了珍惜之情油

【心情點滴】許安娜／母親的美麗與哀愁

母親身穿開衩碎花長旗袍，足蹬細高跟鞋，緊抱襁褓中的我，跟在父親後頭追香港雙層電車。父親一定坐上層，因為下層是苦力坐的，他自顧自上樓，完全沒想到抱著我的母親，如何搖晃登車上樓。 我懂事後，已住在台灣台

【住在陰陽海邊】施岑宜／窮養或富養

以前常聽長輩說「男孩要窮養，女孩則要富養」。前者刻意安排的不被滿足，是希望其在成長過程產生鬥志、努力向上，爭取成就；而後者則因為擔心兒時有所匱乏，未來會迷失自我成為工具，所以主張該讓女孩多打開視野，才

【我見我思】郭熊／人與人在山之間

你是否想過，通勤的捷運上會有陌生人對你親切地噓寒問暖？每當我走在都市繁華鬧區與人擦身而過，總會思考為什麼人跟人距離如此靠近，卻又疏離陌生？同樣是擦身而過，換個場景，在登山途中，總會聽到沿途人群相互砥礪

【生活趣聞】劉愛玲／不小心吃完了

朋友送來香甜滑嫩的奶油蛋糕，兒子垂涎欲滴地問：「我明天可以當早餐吃嗎？」我允諾他等我拿去拜完祖先再吃。

【大叔的中年小事】程耀毅／用粽葉包八爪魚

「我可以在端午節的時候，去幫嘉義阿嬤包粽子嗎？」

熱門新聞

張光斗／我與父親的祕密

路易莎黃銘賢：創業有多苦？比你想像的苦還苦！

【極短篇】川端康成／屋頂下的貞操

【剪影】梁正宏／郵差來了

【慢慢讀，詩】碧果／故事是在對與錯的前後發生的

疫情解封 票房仍冷 如果劇團陷危機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。