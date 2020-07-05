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【網路徵文‧示範作】林蔚昀／媽媽累的不是體力和腦力，累的是心

聯合報 / 林蔚昀

常有人問：「當媽到底哪裡累？」就讓憤世媽媽我告訴大家：「媽媽累的不是體力也不是腦力，累的是心。」

媽媽的心，從一早就開始累起。用獅吼叫小孩起床雖然有用，但可能會讓小孩情緒不佳，之後每一個動作都伴隨著「吼喔～」、皺眉怒目、撲倒在地，拖延時間不說，光看也很煩。所以，即使很想怒吼，媽媽還是得按捺住火氣，冷靜又堅定地說：「快點。」重點是只要說「快點」就好了，不要說「再慢就來不及」了，也不要說「誰叫你昨天晚上這麼晚睡」。不是我不想說啊，而是說了小孩可能又會爆氣，為顧全大局只好忍。

叫完小孩，事情就結束了嗎？不，還要叫老公呢。我以人格保證，叫老公起床絕對比叫小孩困難。你叫他起床，他閉著眼睛說：「我已經在起來了。」三催四請依然躺在床上。對小孩大聲小孩頂多「吼喔～」，對老公大聲他還會吼回來：「你幹嘛大聲！」已經七點三十分了，老公卻還要洗澡。好不容易準備好了，這時如果老公看到小孩在拖，還會生氣撂下一句：「不送你上學了！」然後就什麼也不做。媽媽只好趕緊穿衣服送小孩上學，雖然自己送小孩比較快，但是熬夜工作過後還要出門我實在是百萬個不願意啊……

若只是早上如此那還算了，但小孩回家後，叫他寫作業、吃飯、洗澡、刷牙、睡覺……都差不多是這個模式。有時我懷疑自己上輩子是個傲嬌、對人頤指氣使、老是對人發脾氣、不聽人說話的白目，這輩子才要用卑躬屈膝、EQ過人、善解人意、願意傾聽（聽小孩的「媽媽你看」、「媽我跟你說」，聽老公憂國憂民，不聽他憂他還會暴怒）、排解家人之間的糾紛、接住家人的情緒來償還（育兒專家都告訴你要「接住孩子的情緒」，但專家沒告訴你情緒來自四面八方，而且一次就要接好接滿）。當然啦，我修為未臻化境，也常常爆氣，上輩子的債還沒還完，就已經在累積下輩子的了。

接了那麼多別人的情緒，再加上自己的情緒，要如何消化呢？曹操說得好，何以解憂？唯有杜康。喔對了，還有夜深人靜時耳機裡的音樂。至少音樂，不會要求我回應。

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