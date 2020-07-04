【晨光幫幫忙】劉昭儀、潘昌志（阿樹老師）／用科普架橋造路，跨越知識障礙

嗨，大家今天過得好嗎？

很抱歉我不是「理科太太」，更別說理科媽媽了！

問題是，孩子要開始學習各種理科知識，特別是現在流行的大眾普及科學──也就是所謂「科普」。若要在大眾間普及，那就必須是能輕鬆了解的基礎科學；但對「文科媽媽」來說，如何用簡單易懂的白話文把自己都不求甚解的生活科學讓孩子清楚理解，並能過五關斬六將地應付無止盡的「為什麼」鬼打牆，可真是離開校園之後的最大挑戰！羅小弟很喜歡看自然科學類的繪本、漫畫或小百科，但經常需要大人在旁邊為他輔助解釋，有些圖書館借回來的書，都還要借助網路請教谷歌大神，連結到相關文字或影片，才能滿足他春風吹又生的問題連環炮。所以我總是據實以告，讓他知道至少我願意和他一起學習（偶爾裝懂也會被抓包，哈哈！）……

最近他愛不釋手的是《地震100問：最強圖解X超酷實驗，破解一百個不可思議的地科祕密》與《天氣100問：最強圖解X超酷實驗，破解一百個不可思議的氣象祕密》，讓我更發現了博大精深的地球科學、大氣科學、物理、化學，以及防災知識、生物知識等等，而且這些科學並非只存在於實驗室，是活生生地在我們身邊日日發生印證。文科媽媽要來求救了！讓我召喚《地震100問》的作者潘昌志（阿樹老師），請他來開示一下，常常陪孩子「科普」得很心虛的媽媽，與其教我們該如何準備充實自己（恐怕太遲了！），還不如讓我們先有正確的心態，才不會永遠習慣性逃避，甚至澆熄了孩子對知識的熱情……

BY昭儀

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對於非理科背景的大眾來說，「自然科學」可能是遠得要命王國才有的知識，即使像我這樣的「科普」作家，也未必一下就能把距離縮短到近在咫尺。剛入門寫科普時，有些朋友也曾對著我的初稿說：「能不能再說得簡單一點啊？」再改寫總是家常便飯！

《地震100問》算是一項更大的挑戰，這是一本將和地震有關的知識，用孩子能懂的語言，並顧及到他們初來乍到科學國度裡的生澀，而寫下的書。

為了讓知識好懂，有科學背景的我與總監修馬國鳳教授，和編輯群不斷腦力激盪，並搭配專業插畫家陳彥伶的巧手，以圖文並茂的方式，將知識化為故事，以圖像化解抽象的概念，希望孩童從這些問題解答中，認識既熟悉又陌生的地震。

沒有人是樣樣懂、樣樣會的，或許我分辨得出不同石頭的來歷，但眼前飛過的鳥類，我卻可能會把牠們都當成鴿子或麻雀。面對好奇心旺盛的孩童，我想最實在的建議就是「跟著他們一起學吧！」光是有願意動手查資料、和孩子一同學習的媽媽，已經很棒了（小時候我的媽媽也會陪我看各種科學、史地的漫畫呢）！

學習路上，最怕的不是「不知道」，而是「不想知道」。當失去求知慾時，能為我們所活用的知識，就會開始一點一滴的消逝……或許是因為常需要回答考卷上的各種難題，開口問問題的頻率，總隨著年紀增長而遞減。而且，當區分文理組之後，就與窄門外的知識老死不相往來，著實可惜了！所以我真心期待科普傳播的最終目標，不單單是簡化艱深的科學知識，而是希望人們可藉由科普文章與書籍，重拾求知的喜悅。或許，我的科普工作經驗心得，可以分享給徬徨的父母作為參考。

如果學習是有趣的，自然不會有人排斥，可是如果不是像羅小弟一般不斷主動提問探索的孩子呢？在多年的寫作、演講與活動的經驗，我發現問答互動、動手做、講故事等不同的刺激都是勾起興趣的好方式。當發現自己好像答不上看似簡單的問題，或是可以動手嘗試看看時，孩子最容易上鉤；而故事就更不用說了，哪個小朋友不愛聽床邊故事？所以除了提問，其他諸如實驗演示、科學小故事或歷史典故，都是在給孩子不同的良性剌激，尤其是將科學連結到歷史，更是跨足文理的絕妙融合。「地牛翻身」一詞是怎麼來的？東漢時期的「候風地動儀」真的有效果嗎？由這些故事的領導，多少也能讓科學不那麼的難嚼入口（放心，這些我都有寫進書裡呢）。

有時，阿樹還喜歡偷渡一些科學史題材進文章。先別聽到「科學」、「史」就頭痛，科學史只是在探討某些知識的起源、或是為何它之所以科學。舉例來說，古人藉由觀察遠方的船靠近時，先出現船桅才出現船身，才發現原來地面、海面不是「平的」，如果地表是個無限延伸的平面，船駛近時會整艘一起露臉吧！像這樣用故事來解答科學的疑問，讓大家知其然、知其所以然，正是將科學內化成自身一部分的科學素養。

那麼和地震有關的重要科學素養又有哪些？趨吉避凶是一種本能，故能讓我們在地震來襲時躲過災厄的，理所當然是重要的事。像是常聽到「趴下、掩護和穩住」口訣，就是要讓我們避免在室內被掉落物砸中，頭頸部受傷可是最嚴重的事。而像是傳言道「要趕快開大門」，就不一定正確了，因為地震來得極快，要是大地震來臨時我們不在門邊，還花好幾秒跑去開門，可能就損失了寶貴的避難先機！

或許你會想到：對啊！這類網路上似是而非的知識，該怎麼辨別？辨別偽科學不算高深學問，但也一點都不簡單！不過至少我們寫的內容，有該領域學有專精的人士審核，而且許多知識也能與國中課本相比對。或許這本百科也可做為媒體識讀的入門，了解怎麼樣的敘事是合理的科學論述，也願大家練習後，個個看科學新聞時都能做個名偵探。如果您覺得這樣的課題還是太深，也可回到初衷出發：跟孩子談談，地震來了該怎麼辦？相信我們提供的指南，能讓大家在這多震之島上，常保平安。

BY阿樹