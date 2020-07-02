【我見我思】郭熊／人與人在山之間

你是否想過，通勤的捷運上會有陌生人對你親切地噓寒問暖？每當我走在都市繁華鬧區與人擦身而過，總會思考為什麼人跟人距離如此靠近，卻又疏離陌生？同樣是擦身而過，換個場景，在登山途中，總會聽到沿途人群相互砥礪，對著來往山友關心且溫暖的對話。

「山永遠都在，不要勉強喔！」、「這是我準備的滷味，很好吃，要不要一起吃？」、「前面有叉路，不要走錯迷路！」……這些像是好友之間的噓寒問暖，卻是發生在短暫休息的陌生人的對話中。

在山上溫暖與親切的人情味，似乎是許多人愛上爬山的原因。當身處野地總是能感受到人與人在山之間的距離更加靠近，尤其是登山並非總能在好天氣進行，當隊友共同面對惡劣氣候，似乎更會激起同舟共濟的心情。

記得曾經有回行走在風雨交加的聖稜線上，整日大小陣雨不曾停歇，山稜之上烏雲密布，寒風從四面八方吹來，我必須隨時緊握樹幹才能安穩行走，冰冷的雨水滑落指尖，凍寒肌膚，寒冷讓身體不自覺地顫抖，惡劣氣候讓人更顯渺小。依靠著隊友彼此鼓勵緩慢前行，淋雨行走趕抵營地，提前到的人會貼心燒壺熱茶等待速度較慢的隊友。熱茶溫暖受凍身體的同時，也拉近人在自然中相互依靠的距離。

登山過程中，有的時候我為了追求置身於千變萬化繽紛的山體內，環繞於絢麗山景間以獲得身心慰藉與啟發。行走山林多年，特別能感悟到野地不同於任何人類所建築的社會結構的氛圍，當一同走進山裡，任何人，各種社會階級地位都會受到自然的牽引，脫去文明的外衣，當然也必須卸下都市人的「偽裝」。山中人會變得更加純粹且熱情奔放，休戚與共，大自然平復與彌補文明的疏離感，讓人群可以回到最初還未脫離自然生活的共同群體樣貌。

我很喜歡帶領人群脫離文明的社會結構走入山中，有別於文明世界高速資訊流通的社會結構，當網絡與通訊消失，登山過程只剩下眼前的隊友與山徑。

「面對現實」如海潮般的衝撞感官，一次又一次沖刷文明社會的外衣之後逐漸純粹解放，荒野獨特的自然環境，讓人凝視於人與人之間的人情味，與一同面對山的革命情感。