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【夫妻之間】孫若梅／糟糕，我把你生日忘了！

聯合報 / 孫若梅
圖／錢錢
圖／錢錢

「糟糕，我把你生日忘了！」每次忘了先生的生日，事後我總是這樣對他說。斷斷續續加起來，這種情況至少有五、六次以上。有時是一周後才想起錯過了他的生日，有時是一個月以後；最久的一次是五個月，我的生日比他的生日晚五個月，在他祝我生日快樂那天，我才驚覺自己又忘了祝他生日快樂。

那些年，為了終身職、為了升等，我總是把工作放第一位，其他的事統統擺一邊。先生很少抱怨，包括我忘了他生日的事。有一年，他也把我的生日忘了。那天前後，我左等右等，沒聽到或看到先生的一句生日快樂，我很是悵惘，這才體會當我把他的生日忘了時，雖然他嘴裡不說，心裡必然也是不舒服的。

慶幸的是，結婚三十多年，我們早已締結強大的默契；難過歸難過，忘了對方的生日是可接受、可「原諒」的。工作的忙碌，生活的緊張，早已讓我們共識到形式上的兒女情長毋須完美，不必斤斤計較。

這種對生日低調處理的態度當然也和先生的務實個性有很大的關係。記得剛開始和他約會時，他送我的第一個生日禮物竟然是砧板，讓我啞然無語。那時在異鄉求學，住在校外一棟廉價女生宿舍，整層樓住滿了單身女子和女學生，大家共用一間浴廁及一間廚房。

我一方面覺得住在這裡只是暫時的，一方面也因銀根緊，錢都拿去買書了，所以非必要的廚具就不買了。有天他來找我，我正在煮午餐，火爐上放著炒鍋，我拿著菜刀在炒鍋上方切芹菜。我自忖技術不差，切成小段的芹菜悉數應聲掉進鍋內，沒想到他卻把我空中切菜的驚險鏡頭默默記了下來。

這塊砧板是他送我的第一個生日禮物，也是這輩子他唯一送我的生日禮物。

在我的生日，鮮花玫瑰、巧克力、燭光晚餐從沒出現過，遑論珠寶首飾。他不但不送我生日禮物，也不讓我送他生日禮物。剛認識時，我送給他一只很漂亮的馬克杯，他帶去辦公室沖咖啡用。之後我又送他一條很好看的領帶，沒想到他不領情，叫我以後不要浪費錢了。如此這般，我們演變成互送不花錢的口頭、手機訊息或電郵祝福。

都說要放大對方對自己的好，想想先生雖然沒在生日送我鮮花巧克力，但平常卻常收到他大大小小的禮物。當年剛認識時，我們雖然都在異鄉同一所大學念博士班，但他念的是理工，獎學金比念社會學的我要多上許多。他總是雪中送炭，連他訂閲的《世界日報》也在讀畢後疊得整整齊齊帶來給我看。我做家訪，被個案的狗咬了，當時還是男朋友的他立刻帶我去看醫生。有次我工作上遇到很大的挫折，他的一句話便讓我頓時破涕為笑，重拾信心。

婚後，從美國回台灣做硏究三個月，那時還沒有電子郵件，他在千里外天天寫一封信寄給我。幾年前，為了我看中了一個有如世外桃源卻離市區很遠的一個社區，他每天通勤上班來回多花兩個鐘頭也毫無怨言。我每七年一次的學術年休到廣州一學期，他擔心我人生地不熟，陪我到廣州一周，待一切安頓好，才自己返美……

親愛的老公，你的生日快到了，希望今年不要又忘了你的生日。在此先祝福你生日快樂，身體健康，天主保佑，也祝福我倆能白頭偕老另一個三十多年。

巧克力

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