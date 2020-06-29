【祖孫之間】默竹／去誠品，好嗎？

當了新手阿嬤後，生活常常充滿驚奇和歡樂。孫子友友愛玩小車，喜歡追求速度感，在我家的時候，將塑膠地墊對折做出一個小斜坡，面對著牆邊，把小車從高處往下放，滑到牆邊就停止了。有一次，路過轉角的敦南誠品，發現大樓門口前有幾處大理石的斜坡，果不其然，他拿著小車爬上階梯，將小車從高處放下，而我需要在斜坡下方接住小車，以免小車滑到安和路上。從此，友友常問：「阿嬤，我們去誠品，好嗎？」

後來友友長大一點，我才帶著他進入誠品，拾階而上，經過半圓門，左拐到B1，推開玻璃門，撲鼻而來的咖啡香。下到B2，他會駐足於賽先生科學工廠，或看恐龍，或看碰撞的金屬球，我得常常提醒他：「不可以摸！」再走幾步就到雷諾瓦拼圖店，我曾買下3D帝國大厦的拼圖給兒子當作生日禮物，尚未出嫁時的女兒也曾徹夜不休地拼湊幾米的畫，至今還掛在我家。B3的誠品音樂是新手阿公的最愛，流連忘返於黑膠唱片中，暗爽自己在維也納跳蚤市場買到的套裝黑膠唱片，CP值很高！可是他好像忘了計算機票的成本！

有一次我要買書，帶友友一同上二樓的誠品書店，經過兒童書區，他拿著一本恐龍的書，喃喃自語，因為不知道要控制聲量，雖然我時不時的提醒，還是常有小尷尬的場面，最後解決的方法是把書買回家。有時候，我會為友友講述「不來梅樂團」的故事，同時對照早期從誠品風格文具館買回來的驢子、狗、貓和公雞疊成一串的音樂鈴！

敦南誠品結束的前兩天，雖然人群很多，我還是帶友友去誠品，目的是要告訴他，以後沒有辦法來這裡了。貼心的誠品讓帶有小孩的人先進書店，到了兒童區，友友挑了一本恐龍的摺紙教材，排隊結帳後，出了誠品，告訴他，誠品要關門了，他似懂非懂地說：「誠品，拜拜」！

6月2日晚餐後，友友問我：「阿嬤，我們去誠品，好嗎？」，所有的大人：「Errrrr！」我決定再帶他到敦南誠品，指著昏暗的建築物，告訴他：「這間誠品關門了，我們下次去其他間誠品，好嗎？」