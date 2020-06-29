【生活趣聞】馥芙／捕蚊大作戰

家中空間略微挑高，當初買房時還打趣地跟先生在房內打羽毛球，以感受較高的空間感。如今進入炎炎夏日，蚊子漸漸變多了，牠們倒也來跟我們擠。

煩人的蚊子一旦出現，就擾得我們一夜不得好眠，並無情地叮在孩子們白嫩的肌膚上。癢在兒身，痛在父母心啊！孩子們不好入眠，我們做父母的也甭睡了，漫漫長夜，我跟先生常常起身搜捕始作俑者。

老公總是氣到緊握住電蚊拍，眼神掃射白牆上的小黑影，根本當作澳網大滿貫在揮擊。照以往的經驗，僅電蚊子一次是不夠的，非得多電個數回，甚至飄出些許焦煙，確定蚊子已動彈不得，我們才得以放心收手。

礙於天花板較高，總是有故意往上衝的臭蚊子想挑戰我們的極限。家裡備有加高的梯子，還有曬衣服的長竿子，以應付停留在高牆面的蚊子。客廳和房間都有準備電蚊拍，只要發現蚊子的蹤跡，就能順手取來。

蚊子定在棘手的天花板上，老公就用橡皮筋逼趕，我在一旁拿著電蚊拍逮捕。久而久之，老公練就了神射技能，光用橡皮筋就足以讓蚊子一擊斃命。

電蚊拍、橡皮筋、曬衣竿，如今已成為我家的夏日捕蚊三寶。