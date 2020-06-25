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【生活見聞】卡拉／飛機上看電影

聯合報 / 卡拉

若從台灣出發到亞洲旅遊，兩到三個小時的航程，看部電影綽綽有餘，能把錯過的電影免費補看，怎麼說都有種賺到的感覺。打開螢幕選單，恐怖、愛情動畫片，甚至還有剛下映的新電影，令人眼花撩亂，怎麼挑可是門學問，畢竟這幾乎是下機後與旅伴分享的第一個話題。

擔任空姐的朋友說過一個故事，她遇過落地後客人兩眼直盯著螢幕，欲罷不能不肯下機，好心規勸卻被質問：「你們公司為什麼挑選片長這麼長的電影，害我一趟看不完？」

看免錢的電影卻沒看到最重要的結局，那種感覺就像是愛情長跑卻發現最後新娘不是我，有那麼一點遺憾，淡淡的哀傷。

我曾在旅程挑中一部口碑不錯的好萊塢大片，耳聞是奧斯卡得獎作品，票房超過三億美元，趕緊跟風。但十幾分鐘過去，劇情尚在鋪陳，陰暗的色調與稍嫌恐怖的配樂，讓我膽戰心驚。我開始問自己，才幾個小時的航程，就不能看點輕鬆歡快的電影嗎？為什麼要把自己搞得這麼緊張，還是轉台吧。

好友P與先生在機上挑片則是另一道風景。P猛按選單，挑來挑去沒一個中意，左手邊的先生已經開始享受劇情，露出滿意的微笑，P看看先生，再看看螢幕，數分鐘後突然說：「你先按暫停等我，我也要一起看這部。」

於是整趟航程，這對夫妻在不同的小視窗看著同一部電影，一起笑、一起哭，我的感受你感同身受，不失是種生活情趣。

電影 愛情 動畫

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