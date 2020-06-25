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【家人關係】趙南星／沒有人天生會扮演哪個角色

聯合報 / 趙南星
圖／Dofa
圖／Dofa

年節前，和爸媽帶著將近九十歲的外公一起去金寶山看外婆。外婆在媽媽小學六年級時就因心臟病去世，外公父兼母職，一人辛苦拉拔四個小孩長大。可能那年代照相技術不發達，也可能媽媽因忙碌於家務而鮮少述說，我對外婆毫無印象，更沒看過照片，只知道身為長女的媽媽很爭氣，努力幫忙外公帶大下面三個弟妹，如今都各自成家了。

外公益發縮水了，我可以清楚看見他稀疏白髮下露出的粉紅頭皮。他喃喃對著牌位叨念：「好久不見，我們來看妳了，這次外孫女也有跟來喔！」每每這樣的場合，媽媽要不是沉默不語，就是另開其他話題，和外公閒話家常起來，而我則踱步在一排又一排的牌位間，欣賞著各式妖豔的假花。

忽然我聽見媽媽對著爸爸低聲抱怨：「怎麼沒準備點祭品來？」爸爸滿臉莫名其妙，回以：「不是拜妳的媽媽嗎？妳自己不張羅，怎麼怪到我頭上？」兩人略有不快，我趕緊回到外婆的牌位前，問道：「媽，外婆喜歡吃什麼？妳跟我說，下次我準備了來看外婆。」媽木木地回：「我哪知道她喜歡吃什麼？我小學二年級時她就臥床了，一直進出醫院。印象中我的小學都在醫院度過啊！」沒料到是這個答案，我也愣住了，轉頭詢問外公，他也一臉茫然：「這麼久的事，我不記得了……」

忽然一股熱氣籠罩著我的眼睛，假借要洗手，立刻躲去廁所。成長過程中，有時怨恨媽媽不會聆聽我的心聲，甚至以打罵解決，讓我備感委屈，母女關係陷入疏離。我知道她很努力，但那股憤怒還是隱隱作祟。一股排山倒海的愧疚席捲而來：當我怨恨媽媽時，何曾想過，她多早就失去母親，靠自己努力掙扎，謀得一份穩定工作，組成家庭拉拔三個小孩長大？我用自以為的高標準去評斷她身為母親的「缺失」，卻未曾想過，沒有人天生會扮演哪個角色，而她的種種付出和辛勞，我又何時曾真心說一句謝謝？

幾次深呼吸讓自己冷靜，回到外婆的牌位前，我在心中和外婆默念：「雖然我們從沒見過，但謝謝妳生下媽媽。往後的日子，我會好好照顧她，請不用擔心，下次我會帶好吃的來探望妳的！」

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