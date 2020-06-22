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【家人關係】吳芳枝／愛的天平

聯合報 / 吳芳枝

我的父母受日本教育長大，家務事母親一手包，父親是茶來伸手飯來張口的大男人；而外子生長在傳統農村大家庭，男人進廚房會被認為沒出息，無形中使他「君子遠庖廚」的觀念深根柢固。

從小我就對兩性的差別待遇很不平衡，都什麼時代了還男尊女卑，因此交往的對象如果對性別平權的觀念有偏見，立刻出局。

婚前我即以最高標準仔細衡量外子的行為舉止，並坦誠告知喜歡會做家事的男人，他竟能認同且欣然接受。婚後先從家事分配做起，一個煮晚餐，一個洗衣服；一個拖地，一個洗碗。剛開始沒經驗，外子連電鍋、洗衣機都不知如何使用，樣樣從頭學。孩子出生後，每天被忙碌、混亂所淹沒，恨不得變成三頭六臂的機器人。還好，外子無論煮飯、洗衣、泡牛奶、換尿布皆日漸熟練，減輕我不少負擔。妹妹笑說我是上輩子燒好香，其實好男人都是教出來的。

鄰居阿美常羨慕地說：「你老公真勤快，每天打掃庭院、晾衣、買菜、接送孩子，整天跑進跑出。」我總會告訴她：「他主外我主內呀！家裡刷洗、整理的工作多如麻，我也不得閒。」夫妻互相體貼、感謝對方的付出，至於誰多做少做，無須精細度量，因為不計較，才能相安無事守護彼此。

上個世代的長輩，像我的父親和公公，連泡麵都不會，更遑論洗碗、煮飯了。父親直到退休後因母親身體不適才主動分攤一些家事，慢慢體會母親一輩子操持家務的辛勞，連帶製造出許多互動的機會，感情愈來愈好。可見男女平衡地做家事，家庭更和諧。

多元的社會很多工作都沒限定性別，大男人主義已經被社會淘汰了。現代職業婦女多，優秀的男人下班回家，應該要主動協助分擔家務，這也是維繫幸福家庭的仙丹妙藥。

日本

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