【閱讀生活】艾美‧莫林／不忘記自己的原則

若只看到眼前的事物和目標，就容易忘了要教孩子的重要課題。如果不清楚自己的價值觀，就可能害孩子搞不清楚什麼事才是真正重要。

十五歲的凱爾參加了一項特殊計畫，讓他能以高中生的身分修習大學課程，但後來被抓到作弊，所以失去資格。凱爾的爸媽帶他來接受心理諮商的原因有二：一是想知道「他們哪裡做錯了」，二是煩惱兒子的未來。凱爾的媽媽說：「我們不是這樣教他的，我們一直告訴他做人要誠實。」但這對父母現在什麼都不敢相信了，擔心兒子的好成績從頭到尾都是靠作弊來的。

我和凱爾進行了幾次療程，想要進一步了解事情的始未，也想知道他打算怎麼改過自新、重新出發。他對自己很失望，更氣自己白白浪費了免費取得大學學分的機會。凱爾承認，他之前也作弊過幾次，但他說：「我作弊的次數絕對沒比我同學多。」他說他朋友大都作過弊，從沒聽說過誰被抓到，所以他沒想過教授會抓到他作弊。

接著我們談到為什麼他決定要作弊，他說：「我時間不夠，如果寫不出一篇好報告，那份作業可能就會被當掉，爸媽會對我很失望。」

凱爾的爸媽讓他以為表現優異才是最要緊的事，雖然他們會說「盡全力就好」這類的話，但他們的行為卻在暗示，有時候他盡了全力還是不夠好。他們請了家教，想讓他更具競爭優勢，他們也花了很多時間在討論各間常春藤盟校。

他們經常讚美他很聰明，也會和親朋好友炫耀他功課有多好，每科都拿A。他們對學業成就的推崇讓凱爾認為，成績比什麼事情都重要。他知道爸媽希望他在高中時儘量多修完一些大學學分，所以他覺得作弊是最好的選擇。

待解決的主要問題如下：

1.凱爾作弊。凱爾沒辦法回到過去扭轉他作弊的事實，但他可以決定如何面對。他必須制定計畫才好迷途知返、重新來過。

2.凱爾對他們家的價值觀有點迷惘。凱爾不確定自己願意為了學業成就付出何等代價。

我的建議如下：

1.凱爾和爸媽要把家庭價值觀討論清楚。凱爾的父母必須想清楚他們對凱爾真正的期望是什麼，而凱爾也必須想辦法釐清自己的價值觀。

2.全家人必須依照他們的價值觀行事。找出自身的價值觀後，他們全家人務必確保自己對事物輕重緩急的判斷與這些信念相互呼應。

●為什麼父母會忘記自己的原則

雖是無心之過，但凱爾爸媽的舉動已經讓凱爾認為他人評價比人品重要。他們希望兒子有個快樂成功的人生，以為花錢給他上家教與學術性向測驗先修課程，就能讓他在同儕間保持競爭力，卻從未想過這麼做讓他承受了莫大的壓力，以至於他擋不住作弊的誘惑，只為了求取成功。

如果你不清楚自己的價值觀，就可能害孩子搞不清楚什麼才是生命中真正重要的事。而即使你清楚自己的原則，有時也很難貫徹始終。

●父母看不見孩子的實際狀況

大多數的家長對自家孩子表現的評價其實都高於兒女的實際狀況；這些錯誤的推想讓他們以為，自己成功給後代灌輸了良好的價值觀，放心地為自己拍拍手，說自己做得真不賴。

當孩子看起來很聽話，在學校的表現也不錯時，父母難免就會假設他有著明確的道德觀。在許多忙碌的家庭中，家長認為孩子接受他們的價值觀是理所當然的事。然而，即使小孩子表面上看起來都很不錯，不代表他已經內化了你們的價值觀。

●孩子搞不清楚父母的價值觀

身教重於言教，而且對孩子來說，為了少花點錢看電影（或是去吃到飽或遊樂園）而謊報小孩年齡，跟在數學考試中作弊沒什麼太大差別，不誠實就是不誠實。

然而，家長一不小心就會只看到眼前的事物和自己的目標，因此忘了他們要教孩子的重要課題。

●如何改變做法

凱爾的爸媽光是嘴上說他們很看重誠實正直這項品德是不夠的，還必須捫心自問，是不是打從心底這麼相信。好多年來，他們的所作所為在在表示成就比什麼事都還重要，如果想要實踐自己的價值觀，他們就必須做出改變。

這不表示他們不能把學業表現當成重要目標，只是必須多加留心，不要再讓凱爾認為成績好就是成功的典範。他們承認自己忘了自身價值觀，因此必須重新調整人生中重要事物的優先順序。如果你希望孩子擁有良好的道德品格，務必要積極地向他灌輸你的價值觀。

●問自己要教給孩子什麼樣的人生課題

大多數的教養決定無關對錯，你應該根據自己認為孩子該學習的人生課題來回答。對某個家庭中某個小孩來說正確的回答，不一定是適合所有人的正解。

思考一下自己最推崇的原則是什麼，例如善良、友情、社區服務、成就和精神信仰。當然，我沒辦法列出你恪守珍視的所有原則，但至少可以給你一些著手點，歡迎加入你最重視的原則，並試著依序排出它們的重要程度。

你必須先弄清楚自己的價值觀，才能好好教導孩子。而一旦你清楚什麼才是你奉為圭臬的準則，原本困難的教養抉擇也會變得簡單許多。

●摘自網路與書出版《告別玻璃心的家長強心針：掌握13不原則，堅定父母教出堅強小孩》