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【生活趣聞】廿四個地方媽媽／到底哪間公司沒有救

聯合報 / 廿四個地方媽媽

工作到一半趕著去接小孩放學，只好外帶孩兒又折回公司。途中遠遠看著公司金碧輝煌的新大樓，兒子說：「媽媽你們公司好漂亮喔！」正想誇他真會說話、內心暗自可惜老闆沒有聽見這段，兒又說：「但為什麼你們公司都沒有『ㄐㄧㄡˋ』呢？」

想必旁邊路人聽聞都心驚，想湊耳知道是在說哪家公司沒有救吧？媽媽本人趕忙冷靜救援：「嗯對啊，因為我們公司大樓還很新，所以沒有『舊』啦！」

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