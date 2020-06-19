快訊

A先生何其有幸！小明何其無辜！

【思念之情】青鳥／燙不平的思念

聯合報 / 青鳥

四月除了是路上行人欲斷魂的時節，也是學測成績公布後學生面試的熱門檔期，今年輪到小兒子共襄盛舉。

面試的兩所大學日子緊連，又遇紛紛細雨，潮濕的天候令洗過的襯衫無法恢復乾燥，只好拿出熨斗加工，一方面也好讓衣服顯得平整些，在儀表上加點分。

我邊燙襯衫，邊想起陳年舊事，是我國中二年級的事。當年代表學校參加縣級演講比賽，出發當日的早晨，爸爸心血來潮想幫我把卡其制服燙平，忙了老半天，衣服是燙得挺不錯，壞就壞在爸爸沒注意到熨斗不乾淨，制服被燙出東一塊西一塊汙漬，我的額頭跟著冒出三條黑線。

該怎麼辦才好？沒轍，只能硬著頭皮穿著獨一無二的制服，搭了久久的公車去了遠遠的城裡。那次表現得並不好，沒拿到名次，我很確定和衣服髒了沒有任何關係，倒是帶著熨斗餘溫的制服，讓我感受到爸爸的心意。

今日燙著不一樣的卡其制服和白襯衫，不變是濃濃的父子親情，在這還帶著涼意的夜裡，暖了我的眼和心。

在老爸的前車之鑑下，我可是檢查再三，除了確定熨斗乾乾淨淨，還在上下都鋪了層毛巾才敢開工。好不容易衣服燙好了，掛回衣架放在兒子的床頭，本來還洋洋得意，沒想到老婆經過看了一眼便皺起眉頭，我心想事情不單純。果然，她又把衣服和熨斗拿了出來，一邊嘀咕著：「怎麼燙過還是皺皺的。」一邊重新熨燙。

好吧好吧，看不順眼、愛燙就去燙吧，當初老媽可沒和老爸搶著要燙我的衣服呢！隔天一早，把兒子風風光光地送到校門口，遠遠看著他走了進去，嗯，還不錯，挺稱頭的。

我也只能送小兒子到這麼遠了，未來的路，只能他自己走。

爸呀爸，你兒子比你好，我兒子比你兒子好……你在那邊，好不好？

制服 面試

延伸閱讀

面試15家月薪都沒30K 文科女嘆「大學畢薪水也沒比較高」

疫情求職逆天難！頂大碩士生投148封履歷 慘收4次面試

夢想參與《黑暗靈魂》卻遭拒　鐵粉自製類魂遊戲《NOSE》表決心

一中校長二次遴選5人角逐 中港高中11人報名爆冷門

相關新聞

【家人關係】林月鳳／挑菜挑出繽紛樂

以前上班時總是急就章，豆子用切的，花椰菜也是燙軟再炒；哪像現在，退休生活步調放緩，顧及老伴牙口不夠堅實，只好細心挑菜，去蕪存菁，讓他方便進食。 當一把綠色菜筍來到跟前，我便邀外子一起挑菜，我用剪刀剪

【美味記憶】陳得勝／一缸金柑糖親情

一日午後接到小學同學張董的電話，心想張董大概又要約眾人開同學會了，想不到他說：「你能不能帶我去買小時候吃的那種金柑糖？要玻璃缸裝的，網路買的無論長相、口味都覺得跟小時候不同。」放下話筒，金柑糖的記憶如

【思念之情】青鳥／燙不平的思念

四月除了是路上行人欲斷魂的時節，也是學測成績公布後學生面試的熱門檔期，今年輪到小兒子共襄盛舉。 面試的兩所大學日子緊連，又遇紛紛細雨，潮濕的天候令洗過的襯衫無法恢復乾燥，只好拿出熨斗加工，一方面也好

【生活趣聞】潘洛克／三胞胎的日常劇場

每當我獨自開車、以一打三的時候，透過後視鏡，便彷彿在欣賞即興演出的三人小劇場般，孩子們有時吵架、有時笑鬧，怒點有時難以忍受，而笑點有時也來不及接招，像「病毒拳」便是一例。 「哎呀，我一百年沒有洗手了

【童言童語】廿四個地方媽媽／誰的記憶短

兒子念的小學以社團活動豐富著稱，一升上小一，我便興匆匆地幫他報名了避免他太白目引發校園霸凌、為求自保只好先學起來的跆拳道。 剛開始上課的日子，有段時間看到跆拳道教練來電，媽媽我的心跳都會漏一拍（不是

【住在陰陽海邊】施岑宜／被永續綁架

日前在台北華山講堂分享，會中有人詢問關於一個街區或地方的發展要如何永續？這是個大哉問，如果能明確回答，那地方創生可能也不再是個議題。不過，這個提問引發我重新思考什麼是永續？以及我們為何對它有種莫名的奢

【童言童語】蕙蘭姥姥／梅雨，沒雨

那日接小孫女放學回家，一路上都下著大雨。我對她說：「現在是梅雨季節，所以常常下雨喔。亅

【大叔的中年小事】程耀毅／大勝360贏隊

「那馬麻覺得呢？」當小兒子提出他弔詭的問題時，我有點投機地想要探一下他媽的口風。最好和枕邊人有共同一致的決定，比較可以減少家庭小革命的發生機率。

【家人關係】阿茲／全家出動坐月子

走進教室，成為萬紅叢中一點綠的先生立刻成為講師和全班的關注點。作為國際月子秘書初階班唯一的男性學員，如此的注目禮似乎有那麼一點理所當然。

【懷舊時光】李月治／童玩沙包

那日在菜市場看到一位婦人推著小推車叫賣，推車上放著一盒盒色彩繽紛的沙包。我趨前詢問，婦人說都是她手工縫製的。一盒裝著五個小沙包，縫工細緻，可愛極了。我買了一盒，回家後忍不住童心大發，獨自玩起丟沙包遊戲

【心情點滴】山姆／雷擊兩次

人們常笑言，要中樂透比被雷打到還難。我倒是見過旁人中樂透，而父親則說，他有兩次「被雷擊的經驗」。但父親既非農夫也不是漁民，唯一有機會被雷打到的地方，應該是在高爾夫球場上。可他向來謹慎，只要一遇大雨或有

【美味記憶】柯幸玫／茴香之味

心理學上早有研究，感官記憶的訊息，在選擇、注意與編碼後，可移轉至長期記憶。一個冬陽初臨的周末清晨，妳在人潮熙攘的向上市場悠哉閒晃，瞥見菜攤上的茴香，完全無須在記憶體中求索，那特殊濃烈的氣味已鋪天蓋地而

熱門新聞

員工成長緩慢？阿里巴巴教你打造精實「阿里鐵軍」的管理秘訣

【青鳥書店】不是吃人就是被吃！陳栢青《尖叫連線》：學校就是這樣

【美學系列】蔣勳／爛漫晉宋謔——臺靜農紀念展系列2

【慢慢讀，詩】楊小濱／失物指南

【星期五的月光曲 台積電文學沙龍62】雲，想到

【家人關係】林月鳳／挑菜挑出繽紛樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。