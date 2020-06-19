【思念之情】青鳥／燙不平的思念

四月除了是路上行人欲斷魂的時節，也是學測成績公布後學生面試的熱門檔期，今年輪到小兒子共襄盛舉。

面試的兩所大學日子緊連，又遇紛紛細雨，潮濕的天候令洗過的襯衫無法恢復乾燥，只好拿出熨斗加工，一方面也好讓衣服顯得平整些，在儀表上加點分。

我邊燙襯衫，邊想起陳年舊事，是我國中二年級的事。當年代表學校參加縣級演講比賽，出發當日的早晨，爸爸心血來潮想幫我把卡其制服燙平，忙了老半天，衣服是燙得挺不錯，壞就壞在爸爸沒注意到熨斗不乾淨，制服被燙出東一塊西一塊汙漬，我的額頭跟著冒出三條黑線。

該怎麼辦才好？沒轍，只能硬著頭皮穿著獨一無二的制服，搭了久久的公車去了遠遠的城裡。那次表現得並不好，沒拿到名次，我很確定和衣服髒了沒有任何關係，倒是帶著熨斗餘溫的制服，讓我感受到爸爸的心意。

今日燙著不一樣的卡其制服和白襯衫，不變是濃濃的父子親情，在這還帶著涼意的夜裡，暖了我的眼和心。

在老爸的前車之鑑下，我可是檢查再三，除了確定熨斗乾乾淨淨，還在上下都鋪了層毛巾才敢開工。好不容易衣服燙好了，掛回衣架放在兒子的床頭，本來還洋洋得意，沒想到老婆經過看了一眼便皺起眉頭，我心想事情不單純。果然，她又把衣服和熨斗拿了出來，一邊嘀咕著：「怎麼燙過還是皺皺的。」一邊重新熨燙。

好吧好吧，看不順眼、愛燙就去燙吧，當初老媽可沒和老爸搶著要燙我的衣服呢！隔天一早，把兒子風風光光地送到校門口，遠遠看著他走了進去，嗯，還不錯，挺稱頭的。

我也只能送小兒子到這麼遠了，未來的路，只能他自己走。

爸呀爸，你兒子比你好，我兒子比你兒子好……你在那邊，好不好？