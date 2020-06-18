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【美味記憶】陳得勝／一缸金柑糖親情

聯合報 / 陳得勝
圖／想樂
圖／想樂

一日午後接到小學同學張董的電話，心想張董大概又要約眾人開同學會了，想不到他說：「你能不能帶我去買小時候吃的那種金柑糖？要玻璃缸裝的，網路買的無論長相、口味都覺得跟小時候不同。」放下話筒，金柑糖的記憶如潮似浪翻湧而來，帶我回到童年時光……

小學時每每經過校旁那間小店，總覺櫃台上玻璃缸裡豔麗繽紛如迷小西瓜的金柑糖一直看著我──不！是我一直盯著它們看。也不對，應該說是相看兩歡喜，每個小孩都是這樣。

那時一毛錢可以買一顆金柑糖，我們都很珍惜地含在嘴裡慢慢舔嘗吸吮，有時成績好，父親獎賞我一元，就能擁有老闆用小牛皮紙袋裝入的十顆糖。此時只能獨嘗不宜分享，才能陶然品味一整袋甜蜜的夢。但張董不一樣，慷慨的他從小就會與眾人分享。

張董總會有一整缸金柑糖，那是他在外地工作的父親每次返家必定會帶給他的禮物，並叮嚀他要與堂兄弟姊妹及好友分享。說起張董的堂兄弟姊妹，其實都是他的親手足，當初他大伯那房沒有孩子，長輩便將張董過繼給大房。張董說：「那個年代兄弟好到可以分享孩子，怪不得父親總要我把金柑糖跟堂兄弟姊妹分享，他們從小就告訴我，二叔二嬸才是我親生父母，但二叔二嬸卻從不許我喊他們『爸、媽』。」

他母親過世幾年後，父親患病，病危之際一再叮囑他：「等我過世後，你一定要回老家叫你二叔二嬸一聲爸媽，他們一定很期待你這麼叫……我們做伯父伯母的獨占你這麼多年，真的很對不起他們。」張董的父親過世後，他遵從父親的叮嚀回到老家，喊二叔二嬸一聲爸媽，沒想到二叔倏然正顏厲色地告誡：「你叫錯了！我們永遠只是你的二叔和二嬸……」二嬸也垂淚點頭。

二叔諄諄教誨：「是誰辛苦把你教養長大？你生病時是誰沒日沒夜照顧你？你創業是誰抵押房子替你籌措資金？都是你父母。我們只是生下了你，他們才是你真正的父母親。」

我熟門熟路，當天就帶張董買到他要的玻璃缸金柑糖，我倆在附近的小公園一面品嘗金柑糖，一面反芻甜美的親情，有說有笑也有淚，路過的中老年人都會心一笑，年輕人則投以不解的眼光，還以為是兩個怪叔叔。

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