【生活的風景】孫若梅／千里相會龍舌蘭

高中念地理時，學到墨西哥有個特產叫龍舌蘭酒。當時對龍舌蘭這三個字印象深刻，很華麗，很神秘，又很遙遠。她到底長什麼樣子呢？一年年過去，我對龍舌蘭的遐想好奇，也早就隨著生命裡許多有解、無解的題目一起消散了。

沒想到多年後在美國西南沙漠落腳，我竟邂逅了龍舌蘭。在社區和工作的地方到處看得到，後來搬到新家，連後院也種了三棵。

有人說因其肥厚的葉片邊緣鑲著鋸齒狀尖刺，和傳說中的龍舌相彷，故稱龍舌。龍舌蘭有很多種類，有的長得龐大粗獷，長長的劍形葉片往外伸展，有如爪子；也有秀氣優雅的，一片片舌狀葉排列組合整齊，像極了一朵用綠松石彫刻完美的特大玫瑰嵌在大地上。

雖然龍舌蘭整體形態與一般蘭花類似，都是葉片在下，中心抽出一根長長的花軸，花開在花軸上方，但我很難將她們和印象中的蘭花聯想在一起。一般蘭花花軸嬌柔，小鳥依人；而龍舌蘭開花時花軸剛強獨立，可以竄得像一棵樹般高大。

少年緣起緣滅龍舌蘭 ，中年又緣起。這次讓我對她們有了更多了解和體會：她們一生只開一次花，開完花後整棵會逐漸凋謝，但周遭也許會長出新的小生命；墨西哥著名的塔奇拉酒 （Tequila）是用藍色龍舌蘭（Blue Agave）的鱗莖去釀造的。還有，龍舌蘭其實不華麗，葉片灰綠，一簇簇黃色小花樸質無華、與世無爭。她們也不神秘，坦坦蕩蕩長在沙漠的泥土上、藍天下。當然，她們也不再遙遠，就在我身旁。