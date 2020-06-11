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【美味記憶】遊俠／口糧餅乾在我家

聯合報 / 遊俠
圖／蔡侑玲
圖／蔡侑玲

自有記憶以來，感覺自己似乎始終處於飢餓狀態，中小學是成長期，又生在物資匱乏的年代，肚子的滿足感總挨不到下一餐，尚合乎邏輯。

那時最嚮往的零食是餅乾，尤其是油炸過的土司切邊裹上糖粉的散裝零嘴，不但止飢，脆口又香甜的滋味，更紓解了窮苦年代的困阨。那時沒有專家會發出高膽固醇之類的警語，這項垃圾食品很自然地伴我成長，遺憾的是沒能為我助高，反倒成了短腿族。

過了青春期，按理應脫離窮中未飽的階段，但飢餓感不僅未見緩解，反倒變本加厲地如影隨形；出門在外更時感恐慌，擔心飢餓來臨之際若未及時補糧的盜汗虛脫感。

我開始懷疑自己的腸胃有問題，找上醫生，他輕描淡寫開立處方：「少量多餐，餓了就吃。」說得容易，職場上，主管看你不時在吃，不管你有多能幹，不免對工作效率先打折扣。這時市面上的登山口糧正式進駐我家，小小一包，上班時餓了便悄悄來上一片，扎實的飽足感應運而生；假日在家則搭配飲品，慢條斯理品嘗，覺得這就是人間美味。

老媽瞧我啃食口糧的模樣很是有趣，遂為餅乾取了「老鼠餅」的別稱，當她嘴饞時也來搶食。比起市售琳瑯滿目的夾心餅乾，「老鼠餅」的口味顯得單純，母女倆共享簡單的零嘴，度過生命中的黃金期。

離開職場後，老媽不再能陪我啃老鼠餅話家常，而我的腸胃也開始老化，口糧餅乾漸被蘇打餅乾取代。我以為終於要跟相交數十年的口糧餅乾說掰掰，豈料不知何時起，已是耄耋之年的老爸在此時愛上它。認知能力逐漸退化的老爸，獨獨還能上賣場採購這一味，而且隨時補貨，從不斷糧。

我認真研究過他這項晚年的特殊習性，初始懷疑我為老人家打理的食物營養不足，但看他樣樣吃得津津有味，胃口奇佳，料想不至於。若問他餓了嗎？多半時候他靦腆笑稱是嘴饞。老人家嘗遍人生各種滋味，或許這款不花俏的口味，正合他細品返璞歸真的滋味。而咀嚼餅乾有助腦部連動，是預防失智的妙方，這下可擋不得老爸了。

回首口糧餅乾在我家，始終是座上賓，一家三口在不同時期都缺不了它。人生向晚，美好與否之事終將成為過去式，唯獨口糧餅乾在我家始終是進行式，或許這就是幸福的滋味吧。

老鼠 職場

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