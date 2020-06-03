快訊

振興三倍券怎麼用？快來玩腦筋急轉彎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【大叔的中年小事】程耀毅／就知道你一定不行

聯合報 / 程耀毅

「你什麼時候決定要成為這樣子的人的？」大兒子問。不知道是因為只有我們父子兩人在車上，而眼前有一段不短的高速公路要消化，還是因為他弟弟七月即將大學指考，可是還不知道該選蝦米碗糕來念而催化了他的問題。在他這年紀就該生成的迷惘和焦慮，就像是哈雷彗星每七十六年就要掃過地球一般地準時。

我想到三十年前，在補習班準備重考大學的那年，和一夥同學騎著名流100到嘉義蘭潭水庫，也忘了是一時興起，還是因為小男人對「就知道你一定不行」不營養的挑釁毫無抗體的關係，大家就一字排開地對著我們的日常水源地，進行像是油罐車幫加油站補給油料的動作。在某種意義上，那是史上唯一石門水庫直通蘭潭水庫的聯合作業，對一群白目的高四生來說。算是幸運，沒被抓到成為犯人。

「這問題很難耶……」我說。工作，占據我每天至少一半的時間。每次的求職，選擇及轉換，是不是也在這種沒有太多自覺的過程裡，形塑成我這樣子的人？時值梅雨季，就把我求職的經驗拿出來晾曬一番。

大學的軍訓念了四年好不容易畢業，在當了一年十個月的兵之後，我還是一枚對影像創意行業，充滿無限熱情與無知想像的社會新鮮人。記得在我自以為很有原則地只遞出幾份履歷後，第一家找我去面試的，是位於市內黃金蛋黃區，一片綠叢公園旁邊的廣告製片公司。光鮮亮麗的一樓，放了一些不知和他們有什麼關係的，看得到一團肉色的金馬影展海報和亮晶晶的4A廣告創意獎杯。我被帶到地下一樓的辦公室。晦暗的空間內，有很多像是拼貼在這個空間內，但不屬於這個時空的拍片道具與場景背板。

「當製作助理很累的喔，」用菸不離手來營造西部片裡小酒館情境的老闆說，「跟什麼費里尼電影或現在的司迪麥廣告不太一樣，你大部分的工作可能就是要找五四三的道具和數人頭訂便當喔。」這是種故意嚇新鮮人的伎倆，我讀過類似的文章。穿著黑襯衫和打著黃色Tweety小鳥領帶的我，點頭如搗蒜，說了一次「我大學實習時也有過這樣的工作經驗」，兩次「我沒有問題」，和三次「我知道我一定可以」。「你再想想。如果你明天醒來以後，還是想來我們公司上班的話，你就來吧。」老闆用有點慈祥的語氣，配合臉上好似閱人無數或是相談甚歡的嘴角上揚，凍結出一幅有點帥氣的面試結尾畫面。「明天上班的時間是幾點？」我起身要離開的時候，還留下一個氣勢爆表的承諾。

隔天，我沒有去上班。

「然後你就去廣告公司當廉價AE？」喔，那是另一篇故事了。

石門水庫 廣告

延伸閱讀

義大利3日解封 期待重振與台灣貿易旅遊往來

新加坡第一季失業率10年新高 社會新鮮人首當其衝

【土博士悲歌1】台大博士連丟7履歷全摃 還有人流浪15年

求職還沒上班就匯來30萬 女驚有異急報警差點變詐騙犯

相關新聞

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】吳宥蓁／一輩子的救兵

同學會回高中母校，十幾個歐巴桑七嘴八舌，青春漾漾浮現。畢業三十年來，母校增建了幾棟大樓，多了一幢幢水泥巨人挨著肩，少了一片片綠油油映藍天。幾十隻腳爭相鑽進巨人夾縫裡找回憶。 「這棵樹還在耶！」新巨人

【童言童語】溫蘭英／我愛錯人了

三歲的小外孫出生兩個月後就由他的姨婆幫忙照顧，晚上也和姨婆一起睡。有天女兒覺得可以由她這個媽媽全權接手了，早餐時故意問小外孫：「你愛不愛媽咪？」小外孫毫不猶豫地回答：「愛呀！」她說：「愛媽咪的話，晚上

【大叔的中年小事】程耀毅／就知道你一定不行

「你什麼時候決定要成為這樣子的人的？」大兒子問。不知道是因為只有我們父子兩人在車上，而眼前有一段不短的高速公路要消化，還是因為他弟弟七月即將大學指考，可是還不知道該選蝦米碗糕來念而催化了他的問題。在他

【家人關係】賴賴／僕人

那日去探望外甥，疫情未過，一進大門，姊姊便用酒精把我裡外噴灑一遍，外衣放在指定區域，並換上乾淨的居家服。看到姊姊遞來熟悉的白衣黑褲，手臂竟感到些許痠疼。 從事教職的我，利用今年寒假多次陪伴姊姊照顧外

【心情點滴】今英／老爸的麻吉

那日打電話提醒有高血壓的老爸留意溫差變化並記得按時服藥，老爸連聲應諾後向我提及不久前他的手機故障，幸好有阿富叔載他到通訊行送修手機。 說起住在娘家巷口的阿富叔，一股暖流便湧上心頭。他與年逾九旬的老爸

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】小燕子／風中之樹

小樟樹的模樣一直烙印在我的腦海無法忘懷。 那年，我十八歲，高三。讀的是不合志趣的職業學校，課堂上的會計、經濟學、珠算、打字課，對我而言都是酷刑，怎麼學都學不來，終日鬱鬱寡歡。 會上職業學校緣於自己

【她們的世界】陳姵穎／李美涼 繁華落盡見真淳的攀登

自從大學時代跟著台灣首位登上聖母峰的吳錦雄到新疆嘗試攀登天山山脈東段、海拔5,445公尺的博格達峰，李美涼便被高海拔冰天雪地的景致給深深吸引。山從此矗立在她的心底，二十五年過去，哪怕為人妻人母，也不曾

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】孰青／臨水照影

校園裡僻靜的小道，高聳的白玉蘭拔地而起，槎枒攲斜穿過圍籬，對著隔鄰公園閃動粼粼日光的澄靜小湖，探出身影。微風輕拂而過，水波緩緩搖漾，幽香暗暗浮動。 那一年，拖著小小的行李，懷抱大大的教育理想，一路奔

【我見我思】儀子／從人的角度出發

離開職場後，我的第一份兼差工作是寒暑假科學營老師。生平第一次幫孩子上課，花了很多時間備課，以為準備好一切，但頭一天面對二十多位學生，年齡分布一到六年級，一切變得有點混亂。 夜裡我埋首調整教案，因為孩

【親子之間】胡瑋婷／當孩子生病時

十個多月大的女兒這次感冒特別嚴重，她幾乎昏睡三天，每次醒來的時間不超過一小時，完全不需要哄便又默默睡去。當她再次甦醒，大多呈現呆滯狀態，奶也喝得極少，甚至見到奶瓶就撇頭，連用哭拒絕的力氣都沒有。 我

【日常點滴】巫漢增／愛撿蛋的孫女

【心情點滴】儀子／敬天地祭鬼神

有天在兒子的作業簿裡看到這樣一個題目。 作者用了以下的描述來表達煙會說話，例如： （1）煙像百步蛇行走的樣子，那就是祂們來了。 （2）炊煙裊裊升起，是要讓祖先看見我們過得好不好。你相信這種說法嗎

熱門新聞

不是「媽媽」不聚頭？百位無後女性教妳活出自己的朋友圈

幾米／空氣朋友

【閱讀沙龍Online】#14 香港作家甘國亮談《我問人：人問我》

【閱讀沙龍Online】#15 你好，我是文創經紀人！喵～張凱童VS.陳頤華

河小樹／當我凝視，日常

【慢慢讀，詩】孫維民／等車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。