【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】孰青／臨水照影

校園裡僻靜的小道，高聳的白玉蘭拔地而起，槎枒攲斜穿過圍籬，對著隔鄰公園閃動粼粼日光的澄靜小湖，探出身影。微風輕拂而過，水波緩緩搖漾，幽香暗暗浮動。

那一年，拖著小小的行李，懷抱大大的教育理想，一路奔向繁華大城，滿心以為「得天下英才而教育之，一樂也」，即使離鄉背井，也不回頭。

幸好校園夠大，花木扶疏，四季都有不同的風景，思鄉的愁緒在春風秋雨的飄送下釀成沃土。只是難免有沮喪、倦怠的時候，總黯然神傷倚著高處的欄杆，眺望年少時無畏的初心。

偶然信步散心，經過小道，忽然聞到熟悉的香氣，抬起頭，竟發現高聳挺立的白玉蘭。雖然高，枝幹卻相對纖細，細長的乳白花瓣像把小劍，落在草地上依然英挺。

我想起故鄉也有一棵玉蘭花，長在人來人往的雜貨店旁。雜貨店的阿婆，寶貝得不得了，花開的時候，輕易不許小孩靠近。她素來和阿嬤友好，所以阿嬤的髮鬢旁經常斜插著一朵玉蘭花。

幽淡的香氣牽纏著童年記憶。定居台北之後，經常在捷運站和街道旁看見兜售玉蘭花的小販，他們都有一張飽經風霜的臉，皺紋寫出生活的艱辛。我總會掏出零錢買一把玉蘭花，買一束馨香，也買他鄉故知。

校園裡的白玉蘭，從此成為知交，我經常倚著樹身，摩娑著粗糙的樹皮，娓娓細述生活的日常。眺望遠處湖面，湖上漣漪微微，每一圈都是白玉蘭細細的嘆息，生活從來都不容易，教育更是需要諸多堅持。曾經，他是「花中伯夷」，風姿高潔，絲毫不沾染人間是非。此刻，風過處，輕輕搖曳枝葉，幾片花瓣墜落，落在掌中，在心中。

每個人都有一處秘密花園。此後，白雲蒼狗，幾番風雨，我始終記得那一株白玉蘭，臨立湖旁，照影人間。像狐狸眺望星空時，總浮現小王子的身影。我輾轉他鄉，再也不曾失了勇氣，總在熟悉的環境裡，尋找依稀的身影。逝去的不是歲月，是恐懼。路過賣玉蘭花的小販，我依舊買上一把，買的是一份等待。等待那一天，可以悠然地賞花，花下品茗，然後「卻道天涼好個秋」。

評審短評

胖胖樹／藉由樹與花香，寫出了鄉愁，也寫出了人生各階段的風景，很美的文。

翁恒斌／有沒有一種味道，是注滿你人生與回憶的味道？玉蘭的幽香喚起了作者從小就刻在心中的記憶，也豐富了在城市中的人情，我想作者買的不是一串花，而是因玉蘭串起的人生。