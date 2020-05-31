快訊

「比寫論文還磨人」 500學者自力蓋屋…築夢30年終動工

【總編News開箱】韓國瑜靠自己「獨孤」，會不敗還是必敗？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【我見我思】儀子／從人的角度出發

聯合報 / 儀子

離開職場後，我的第一份兼差工作是寒暑假科學營老師。生平第一次幫孩子上課，花了很多時間備課，以為準備好一切，但頭一天面對二十多位學生，年齡分布一到六年級，一切變得有點混亂。

夜裡我埋首調整教案，因為孩子太快完成實驗、沒有事做就會失控，加入一些相關的課外內容，讓孩子覺得有趣，也許就會更專注了吧！

譬如彩繪相關課程，就跟孩子們講述梵谷的故事；用橘子皮做實驗，便加入雪梨歌劇院從剝橘子發現圓形建築架構的過程；利用檸檬插上不同活動性金屬發電時，就聊聊帶電器出國要買變壓器還是轉接頭。

活動結束，孩子們寫給我的謝卡上寫著：那些額外的故事是他們最感興趣的事，這些回饋印證了一開始的假設。

不只孩子們的回饋，旅行時也看見相同的事。

第一次到帶孩子們到美國旅遊，印象最深刻的正是美國人看待孩子的方式。大部分的美國海關都板著一張臉，輪到我們入關時，孩子們瘋狂地衝上前，甚至撞到海關的門板，我很擔心會惹怒海關，沒想到海關只是站起來，臉部線條轉為柔和地說：「Ok. Ok. I know! Excited but be careful.（好好好，我知道，很興奮但是要小心哦！) 」

在台灣的大賣場，我從不敢將孩子放到地面，都是一車坐三個小孩、一車裝購物品；但美國的購物車不能坐，只好讓他們到地面上，接下來就是眾所皆知的，小人到處亂竄。

有次弟弟撞到一對夫婦，我連忙鞠躬賠不是，那位先生說：「No No No! You don’t need to apologize.（不不不，你不需要道歉。）」接著他蹲下來問弟弟：「Are you ok? If you are fine. Come on! Give me five.（你還好嗎？如果沒事就跟我擊掌吧！)」最後一句弟弟聽懂了，大力地跳上去往先生的手上拍掌，感覺手被拍得很疼的先生幽默地說：「Okay, Now I know you are really good.（很好，現在我知道你真的完全沒事！）」

美國人似乎很能理解孩子尚未社會化的性格，像是進餐廳一定會提供蠟筆跟畫紙，單靠「要求」使孩子靜下來，不僅費力且難有成效，回到單純人的角度，讓孩子可以做有興趣的事，是專注最好的法寶。

海關 歌劇院
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

慶祝連7天零確診拚經濟 中部餐飲龍頭：預估10月回到以前

國際勞工組織：全球1/6青年因疫失業 恐成「封鎖世代」

資本主義作祟？美國人的「衛生紙狂熱」

物資開通「綠色通道」 海關擬轉常態

相關新聞

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】小毛小姐／被大王椰子樹擋住的你

曾經有個喜歡的男生，他下課時都會從我家經過，但是是走在我家對街的那一側，他經過我家沒多久，便會再路過一棵大王椰子樹，我知道他會在那右轉進巷子裡，我總是一直看著他，直到他消失在大王椰子樹旁。

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】孰青／臨水照影

校園裡僻靜的小道，高聳的白玉蘭拔地而起，槎枒攲斜穿過圍籬，對著隔鄰公園閃動粼粼日光的澄靜小湖，探出身影。微風輕拂而過，水波緩緩搖漾，幽香暗暗浮動。 那一年，拖著小小的行李，懷抱大大的教育理想，一路奔

【我見我思】儀子／從人的角度出發

離開職場後，我的第一份兼差工作是寒暑假科學營老師。生平第一次幫孩子上課，花了很多時間備課，以為準備好一切，但頭一天面對二十多位學生，年齡分布一到六年級，一切變得有點混亂。 夜裡我埋首調整教案，因為孩

【親子之間】胡瑋婷／當孩子生病時

十個多月大的女兒這次感冒特別嚴重，她幾乎昏睡三天，每次醒來的時間不超過一小時，完全不需要哄便又默默睡去。當她再次甦醒，大多呈現呆滯狀態，奶也喝得極少，甚至見到奶瓶就撇頭，連用哭拒絕的力氣都沒有。 我

【日常點滴】巫漢增／愛撿蛋的孫女

【心情點滴】儀子／敬天地祭鬼神

有天在兒子的作業簿裡看到這樣一個題目。 作者用了以下的描述來表達煙會說話，例如： （1）煙像百步蛇行走的樣子，那就是祂們來了。 （2）炊煙裊裊升起，是要讓祖先看見我們過得好不好。你相信這種說法嗎

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】Jenny／松樹上的花貓

我的心中有一棵樹，是棵大松樹，每當風一吹來，就可以感受整棵樹都在搖曳，就可以望見樹上那一隻和我水平對望的花貓。 十幾歲時的某個假日中午，母親叫我把剩飯拿出去餵流浪狗，我遍尋不著狗，反而在路旁找到一隻

【日常點滴】段致平／就愛嘗野果

在樹下，我帶著孩子輕輕拉下枝椏，在白色小花和綠色小葉間尋找宜梧那橙紅色底、布滿白色斑點的果實，宜梧果嘗起來微酸中帶有一股清甜，在我們征戰野果的紀錄中算是「上品」！ 女兒和我一般，有著遇果必採的豐收喜

【夫妻之間】楊璧華／老公不教，老婆之過

老公有個口頭禪，讓我在三十多年的婚姻中為此吃了不少苦頭。 話說他喜歡修完腳皮後剪指甲，然後任由皮屑、指甲散滿桌，指甲剪也擱著就自顧自去做其他事。等我發現抱怨時，這人竟理直氣壯地說：「妳看到了就收拾一

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】李馥／露兜樹

因為那隻過於機警的喜鵲，讓我一頭鑽進露兜樹的奇妙世界。當我要按下快門，喜鵲就飛過露兜樹而消逸無蹤了。剛開始只是隨意問了身旁的外子一句：「這是什麼樹？」他回我：「露兜樹啊！記得我們以前去台東的三仙台，那

【照護心情】羅貴月／媽媽的柑仔糖

媽媽又任性不吃藥了。童年時最愉快的記憶，是放學後媽媽會給我一顆柑仔糖作為鼓勵。或許，每日吃藥的媽媽也需要來顆柑仔糖。但媽媽的身體不能攝取太多糖分，有什麼方法是不吃糖但能品嘗到甜味的呢？我翻著食譜書尋找

【住在陰陽海邊】施岑宜／找到熱情之所在

最初移居到水湳洞，和先生是沒決定要生養孩子的頂客族，山居生活過了幾年，心境開始改變，才重新認真思考生命中可以有為人父母的選項。於是我們成了一雙兒女的老爸老媽，承擔起作為家長的甜蜜角色，偶爾焦慮著能給予

熱門新聞

【閱讀沙龍Online】#10 米哈談《讓希望催促自己趕路：99個故事，99種生活態度》

【我心中的那棵樹‧網路徵文優勝作品】孰青／臨水照影

【閱讀沙龍Online】#11 從地圖到奧運的圖像探索：陳又凌VS.吳東龍

【記憶藏寶圖】劉洪貞／養鴨歲月

那‧時髦特展 如何當個「古髦人」

【貓亮相】馮平／她叫了一聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。