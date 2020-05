【我見我思】儀子／從人的角度出發

離開職場後,我的第一份兼差工作是寒暑假科學營老師。生平第一次幫孩子上課,花了很多時間備課,以為準備好一切,但頭一天面對二十多位學生,年齡分布一到六年級,一切變得有點混亂。

夜裡我埋首調整教案,因為孩子太快完成實驗、沒有事做就會失控,加入一些相關的課外內容,讓孩子覺得有趣,也許就會更專注了吧!

譬如彩繪相關課程,就跟孩子們講述梵谷的故事;用橘子皮做實驗,便加入雪梨歌劇院從剝橘子發現圓形建築架構的過程;利用檸檬插上不同活動性金屬發電時,就聊聊帶電器出國要買變壓器還是轉接頭。

活動結束,孩子們寫給我的謝卡上寫著:那些額外的故事是他們最感興趣的事,這些回饋印證了一開始的假設。

不只孩子們的回饋,旅行時也看見相同的事。

第一次到帶孩子們到美國旅遊,印象最深刻的正是美國人看待孩子的方式。大部分的美國海關都板著一張臉,輪到我們入關時,孩子們瘋狂地衝上前,甚至撞到海關的門板,我很擔心會惹怒海關,沒想到海關只是站起來,臉部線條轉為柔和地說:「Ok. Ok. I know! Excited but be careful.(好好好,我知道,很興奮但是要小心哦!) 」

在台灣的大賣場,我從不敢將孩子放到地面,都是一車坐三個小孩、一車裝購物品;但美國的購物車不能坐,只好讓他們到地面上,接下來就是眾所皆知的,小人到處亂竄。

有次弟弟撞到一對夫婦,我連忙鞠躬賠不是,那位先生說:「No No No! You don’t need to apologize.(不不不,你不需要道歉。)」接著他蹲下來問弟弟:「Are you ok? If you are fine. Come on! Give me five.(你還好嗎?如果沒事就跟我擊掌吧!)」最後一句弟弟聽懂了,大力地跳上去往先生的手上拍掌,感覺手被拍得很疼的先生幽默地說:「Okay, Now I know you are really good.(很好,現在我知道你真的完全沒事!)」

美國人似乎很能理解孩子尚未社會化的性格,像是進餐廳一定會提供蠟筆跟畫紙,單靠「要求」使孩子靜下來,不僅費力且難有成效,回到單純人的角度,讓孩子可以做有興趣的事,是專注最好的法寶。