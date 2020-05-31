【我見我思】儀子／從人的角度出發

離開職場後，我的第一份兼差工作是寒暑假科學營老師。生平第一次幫孩子上課，花了很多時間備課，以為準備好一切，但頭一天面對二十多位學生，年齡分布一到六年級，一切變得有點混亂。

夜裡我埋首調整教案，因為孩子太快完成實驗、沒有事做就會失控，加入一些相關的課外內容，讓孩子覺得有趣，也許就會更專注了吧！

譬如彩繪相關課程，就跟孩子們講述梵谷的故事；用橘子皮做實驗，便加入雪梨歌劇院從剝橘子發現圓形建築架構的過程；利用檸檬插上不同活動性金屬發電時，就聊聊帶電器出國要買變壓器還是轉接頭。

活動結束，孩子們寫給我的謝卡上寫著：那些額外的故事是他們最感興趣的事，這些回饋印證了一開始的假設。

不只孩子們的回饋，旅行時也看見相同的事。

第一次到帶孩子們到美國旅遊，印象最深刻的正是美國人看待孩子的方式。大部分的美國海關都板著一張臉，輪到我們入關時，孩子們瘋狂地衝上前，甚至撞到海關的門板，我很擔心會惹怒海關，沒想到海關只是站起來，臉部線條轉為柔和地說：「Ok. Ok. I know! Excited but be careful.（好好好，我知道，很興奮但是要小心哦！) 」

在台灣的大賣場，我從不敢將孩子放到地面，都是一車坐三個小孩、一車裝購物品；但美國的購物車不能坐，只好讓他們到地面上，接下來就是眾所皆知的，小人到處亂竄。

有次弟弟撞到一對夫婦，我連忙鞠躬賠不是，那位先生說：「No No No! You don’t need to apologize.（不不不，你不需要道歉。）」接著他蹲下來問弟弟：「Are you ok? If you are fine. Come on! Give me five.（你還好嗎？如果沒事就跟我擊掌吧！)」最後一句弟弟聽懂了，大力地跳上去往先生的手上拍掌，感覺手被拍得很疼的先生幽默地說：「Okay, Now I know you are really good.（很好，現在我知道你真的完全沒事！）」

美國人似乎很能理解孩子尚未社會化的性格，像是進餐廳一定會提供蠟筆跟畫紙，單靠「要求」使孩子靜下來，不僅費力且難有成效，回到單純人的角度，讓孩子可以做有興趣的事，是專注最好的法寶。