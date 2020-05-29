【夫妻之間】楊璧華／老公不教，老婆之過

老公有個口頭禪，讓我在三十多年的婚姻中為此吃了不少苦頭。

話說他喜歡修完腳皮後剪指甲，然後任由皮屑、指甲散滿桌，指甲剪也擱著就自顧自去做其他事。等我發現抱怨時，這人竟理直氣壯地說：「妳看到了就收拾一下啊！」吃完消夜，鍋瓢碗盤堆滿水槽，他也不洗就去睡覺。隔天一早我若生氣反要被他修理：「妳看到了就洗一下嘛！」然後提著公事包上班去，一副上班賺錢我最大的氣焰，徒留老媽子我哀怨清理。

這些都還在可以忍受的範圍，最令人抓狂的莫過於他每次上完廁所總是忘了沖水，下一個進去的人莫不摀著鼻子逃離。當然，他還是這句口頭禪：「妳看見了就沖一下啊！」他這一句「妳看到了就……」真好用，吃定我這個把「家不是講理的地方」奉為圭臬的笨老婆，委曲求全妄想著以包容來維繫家庭美滿。

孩子們長大後，看不下去，老笑我：「天下沒有懶先生，都是笨老婆寵出來的。」我深刻反省、痛定思痛，決定為自己扳回一城。再看到腳皮、指甲屑，我用衛生紙包起來連同指甲剪放到他書桌上，附上留言紙條「物歸原主」。廁所不沖水，就關上廁所門，抓準他認物的習慣，門上貼張「故障待修」，孩子們就知道使用別間，這間留給老爸下班後自己「修理」。幫他煮完消夜，瀝水籃放大字報：「後續自理」，諒他沒有熊心豹子膽。

漸漸地，口頭禪少有用武之地，最終銷聲匿跡。

過去和老公的相處，總是忽略自己的需求，以為對方應該知曉我的心意；說真的，就算要玩猜謎遊戲也得棋逢對手，碰到呆頭鵝只能自討沒趣。從今起，我的座右銘又多了這句：老公不教，老婆之過。