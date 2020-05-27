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【親子教養】林亭廷／永遠是新手媽咪

聯合報 / 林亭廷

在成為雙寶媽的那一天，我自以為這樣的身分可以擺脫新手媽咪的手忙腳亂，享受「第二個孩子照豬養」的輕鬆，但事實證明，有這樣的想法實在太過天真了！

「每個孩子都是獨一無二」的體認，這幾年愈來愈清晰，在陪伴孩子們成長的過程中，我深切了解「母親」這個角色雖然毋須打考績、無法領年終，但若要得心應手，唯有不斷地學習學習再學習，跟著孩子學、跟著心學、跟著愛學。

我的老大是位女孩，雖然滿月就能睡過夜，但出生後至少半年必須每晚抱在懷裡細心哄睡，用我痠透的雙臂換來一夜好眠；老二是個男孩，情況則大大不同，睡前不論如何安撫，還是「堅持」到一歲多才願意一覺到天亮，更遑論換尿布、洗澡、飲食、玩具、書籍等點滴教養，常因性別或喜好差異而截然不同，但其中最明顯的「獨一無二」是在孩子們都就學後我才發現。

老大適應期較長，不論幼兒園或小學，大約都需要含淚上學一個月才能融入新環境，但經歷過渡期後即能如魚得水，不論人際關係或課業學習都完全令人放心，是標準的五育均衡資優生。老二雖無含淚上學現象，不過對於現有體制內要求的常規頗有意見，小學三年級的他就曾表達非常擔心自己會受困在框框裡，因此從不在意學校的考試，但對於藝術、體能、程式設計等方面則展現濃厚的能力和興趣……

結果是我經歷了一段不算短的適應期，才真切明白原來身為母親，不是為了傳宗接代，也非期待養兒防老，而是要樂於付出和欣賞，這樣即使永遠如新手媽咪般手足無措、焦慮難安，面對甜蜜的負荷才能甘之如飴。

就讓魚兒開心地游泳、猴子快樂地爬樹、老鷹自在地飛翔吧！若一心期盼孩子又要游泳、又能爬樹、又會飛翔，這樣，「不只孩子不是妳的孩子」，連妳都不是妳了。

幼兒園 猴子

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