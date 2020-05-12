【生產再發現】徐書慧、諶淑婷／參與生產，成為滋養家庭的力量

2010年6月，我懷著五個月身孕，帶著忐忑又期待的心情準備年底的生產。忙碌的工作之後，我總在深夜入睡前上網搜尋懷孕和生產的資訊。在有限的時間和資源下，我常問自己「生產到底需要準備什麼」？為什麼生產對女性來說總是痛苦而撕裂的印象？

我是個很怕痛的人，當我發現「會陰切開術」在當時的台灣產房竟是如此普遍和必要之後，更是怕得要命。下班後的時間，我幾乎都在了解各種生產模式，認識懷孕和生產的各種生理機制，我終於知道，原來產房裡除了會陰切開，還有各種生產常規，對台灣產婦的生產經驗帶來負面影響。

當時我在心裡吶喊：「天啊，我只是要生個小孩，為什麼搞得我好像只是裝小孩的容器？懷孕、生產不是女性的身體功能嗎？到底哪裡不對了？」愈是深入了解，我愈是確定自己不想要「和大家一樣」的生產體驗，我決定認真求助，尋找助產師學習正確的產前知識，找到可以陪伴我度過身心變化的專業陪產員，然後和我的伴侶認真規畫這個家庭的第一次生產。

面對生產，我們該準備什麼？生育對於一個人、一個家庭來說，有什麼影響？十年後，我已經是經歷過兩次美好、充滿感激生產經驗的女性，我很願意分享給所有的準爸媽。

首先，如果你有生育計畫，請務必保持對自己與伴侶身心狀況的關心。孕前的身心狀態，孕期和生產的身心變化，都會是負擔和挑戰，保持資訊更新，累積知識和能力，能讓你們不驚慌、從容面對。其次，懷孕生產不只是女人的事，需要伴侶全心陪伴參與，有許多研究指出，準爸爸或同性伴侶對孕期、生產的共同投入，會大大提升產後育兒的生活品質和身心交流，同時能支持彼此更快適應育兒生活。

同時，產前教育要做足，諮詢對象要慎選。充足而正確的產前教育將會支持你找到面對未來身心變化的方式，協助你和伴侶合作度過生產的過程，同時讓自己有能力思考產後的支持系統，以及育兒生活需要哪些資源和安排。

最後，務必和你的伴侶一起想像和規畫屬於你們的生產，同時保持彈性，了解生產本身就是充滿變數的過程，生產計畫可以是最好的支持，也可以是你與醫護團隊的溝通工具。

有人在經歷過溫柔而人性化的生產後，體認到原來生命的誕生是如此令人崇敬，讓人感動的不只是產婦的痛苦和努力，還有新生兒與所有產程參與者的共同奮鬥，這樣的滋養和力量才能支持一個新家庭成形，走向他們充滿挑戰的未來。

●作者簡介：徐書慧，生育改革行動聯盟常務理事，深信所有女人都該擁有生育自主的權利和自由。