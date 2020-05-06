【大叔的中年小事】程耀毅／接下來會怎樣

的士司機說，現在很多司機都不跑了。每天要繳港幣四百塊租車的費用，跑十二小時也根本載沒幾趟，賺不了錢。話才說到這，車就到機場了。空盪盪。香港機場入口的安檢人員，看到我拉了三咖行李箱過去，一副終於有恐怖分子來，可以讓他們刷存在感的表情。

「沒什麼客人，就趁這個時候好好修身養性吧吧吧……」沒有人龍彎曲排列的機場櫃台，我感覺我說出的話都有回音了。地勤小姐人很好，笑得很開心。把座位26C登機牌給我的時候，她說：「26排，整排的座位都給你喔。」我從ABC一路念到K，讓她笑得更開心了。這一年來，為了更好的香港，大家真的都緊繃太久了。

上飛機以後，我就發現她騙我。目光看得到的那一區，就只有我一個人。有包機回台的錯覺。

桃園機場的人很多，篩檢非洲豬瘟的，處理防疫事務的。人數及辛苦的程度，都比回國的乘客多很多。出機場。不能擁抱，但我相信大兒子和我親愛的老婆，都知道我像是斷臂後懸空掛在支架上的路克天行者，像是在末日火山熔漿環繞孤石上的佛羅多，很謝謝他們來機場接我。

回到台北家。下刪五百字，我本來寫了家的溫度，有我親愛的老婆聽我訴苦，有兒子願意跟我打很無聊的賭；有里幹事親送超澎派居家防疫物資包的幸福，有台式鹹酥雞配大電視芭樂片的舒服，有管它十四天以後到底是幸福肥還是居家防疫腫的無拘無束。但現在的我，只剩滿胸悶塞的忿怒。我和她昨晚吵架了。才回台第七天的晚上。

結婚廿二年後，還會擦槍走火的，大部分都是一些本以為是絕緣體像是芝麻綠豆的小事。說出來，鄰居會覺得幼稚，朋友會誤認我曬恩愛，讀者會客訴那不營養的內容，而我們自己則是事後都會想不起來，到底是為了什麼大事而曾那樣冷戰三百回。

但這一次，不一樣。

在家工作暨居家防疫的第三天。白天，就是塞爆不間斷的視訊會議進出和電子郵件回覆，會有像是休止符出現的時間點，大概就是我中午煮飯和洗碗吧。傍晚，我下廚，刻意問了她幾點下班。我知道她總是有許多琳瑯滿目，讓她不得不臨時又晚下班的完美理由。六點十五，六點半好了，她說。我把所有的食材料理，依分量及調味個別地（該用西螺螺王醬油爆香的有機香菇，和撒有義大利香料的澎湖狗蝦，理該受到不同的對待）先炒到七分熟。等她回來（前科累累的她，算七點好了），一次下鍋，就是熱騰騰香味四溢完美擺盤的豪華海陸炒飯。我兵推了好幾回。

後來，在好幾次的電話加LINE催促後，她終於從幾百公尺外的上班地點進到家門來。晚上八點半。那天晚上，我把肚子裡的強大查克拉，強壓下來了（有點感受到自己的成熟及體貼）。只開了瓦斯爐的火，把完全冷掉了的所有菜再炒過一遍。

現在是在報復我以前在孩子還小的時候，常常沒能接她電話且空腹加班到三更半夜嗎？我的O.S.，然後呢？接下來會怎樣？

第五天，趁著佛祖誕辰是香港的公眾假日（不要問我為什麼香港可以放假），大兒子和我像是密謀已久的竊賊似地，決意把家裡的客廳大肆整理一番。順時中的緣故，我只能把一大包一大包的垃圾和分類回收物放到家門口，讓大兒子接力搬出門。樓上的鄰居剛好飄過，落下一句「大掃除呀？」還好有大兒子可以幫忙開車，整車塞滿，直送垃圾場。「垃圾場的人還問我說，我是不是垃圾代收的清潔業者，」大兒子後來回家說，「太多袋了。」

把整個家裡吸過抹過一次之後，客廳從某個角度看起來有樣品屋的感覺。雖然那天，我的左手臂被不鏽鋼鍋燙出兩條平行線，右手中指被鋁製拖把割出一塊傷口。

晚上，小兒子回家的時候，「啊我們家好寬敞呀」他很戲劇性地在客廳滾過一圈半後說。「不會吧！你又把我的什麼東西丟掉了！」她一進家門就驚呼，「咦！我在日本買回來的西瓜扇子呢！」然後她才發現那把扇子，大剌剌地被我刺進視聽櫃上的鑰匙盒裡。她一句稱讚或是謝謝的話，都。沒。有。

第七天，一個具咒語魔力數字的日子。吃完她準備的美味晚餐後，她又拿出筆電準備開始加班。「你手受傷了，你不要洗碗喔，我等一下弄完會洗。」她說。等她再抬頭時，我已戴起橡膠右手套洗碗洗到要沖水的階段。「不是叫你不要…你怎麼洗碗洗那麼久？」她吐出的聲調與中文排列組合，像是完全媒合了這幾天聚集風火水土情境的第五元素，或是簡單直接地說，就是正式啟動了核彈發射程序。「我沒有洗很久啊？」「哪沒有！」「那妳也不必用很嫌棄我洗碗慢的語氣說吧？」「我哪有！」高手過招，不用太多電光效果或唇槍舌劍的比劃，我們很快就進入到內功較勁的境界。冷戰。

印象中，我們很久以前最長的冷戰記錄好像是一個禮拜。裝酷，我也可以。但有兩枚孩子環繞著，黏膩著我們在同一個空間生活時，我很弱。我只會偶爾刻意拉攏一下他們，營造一個「原來小孩們都比較愛把拔呀」的情境來刺激對方。但沒用。她很強。獅子女，可以長時間把我當透明，一個表情都不給，一句話語都不丟。電話來了，或是孩子問話了，她可以專業地像是川劇變臉嫡傳弟子一樣，前一秒還凍著臉掃描過我所在的位置，下一秒就整張臉都燦爛熱情地，滿心問候來電的同事，或是溫柔回應孩子的需要。

今天醒起來，已錯過周六上午陽光斜射我家陽台的時間。大兒子出門去找女朋友，小兒子說他去圖書館念書。家裡就她和我。搬一張椅子，濾沖一杯黑咖啡，抓一本書到陽台，我覺得我已經戴好面具，準備好接受接下來的酷寒嚴冬。把彼此當陌生人或是空氣，這種戲碼我應該也是演得來的。內心小劇場已經開演到第八天。

「啊啊啊！」突然之間，她在我後方室內的廚房傳來驚叫聲。是摔破杯子或燙到手了吧。反正她也不會需要我──「老公！快點！快點來啊！」我趕忙拉開陽台紗門，快步衝鋒到廚房看到底怎麼了。她手指的方向，一隻我小指粗的綠色毛毛蟲正在水槽裡，靠在皎白地像是翠玉小白菜的菜葉旁，慢慢地蠕動。

我不寫了。要來拯救我親愛的老婆一下先。