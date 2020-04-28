【生產再發現】陳玫儀、諶淑婷／認識身體界線也認識自己

從我當媽媽開始，我們家就非常重視身體界線的練習，無論是撫摸、擁抱到洗澡的身體接觸，我們都儘量做到獲得孩子的同意。然而，當孩子進入小學後，我發現孩子的同學們，甚至是班級導師，大多不清楚什麼是身體界線的重要性和意義，小至同學任意拿走他人物品，大至老師動手敲學生的頭等等，其實都是侵犯個人界線的生活日常，我也相信認識身體界線就是孩子認識自己身體的第一步！

仔細回想，孩子怎麼建構自我、認識身體的呢？四、五歲就已經會問：「我是怎麼生出來的？」、「我可以生寶寶嗎？」依照孩子的年紀和理解程度，父母親的回答大概會從「媽媽肚子裡生出來的」進階到「精卵相遇的過程」。但是，也有些孩子一直到十一、十二歲，甚至國高中，都沒有機會得到正確、適齡解說的性教育和身體教育，而我們並不知道孩子究竟會從哪裡獲得健康正確、千奇百怪或是錯誤百出的相關知識。

最近，我和生育改革行動聯盟的夥伴，開始為國小低中年級的孩子設計一套專屬的身體教育。在蒐集資料過程中，我們發現，這個年齡階段的孩子雖然開始進入健康與體育課，但內容有限，可能只是草草帶過，對準備迎接青春期的他們來說非常不足。

在思考如何提供適齡教育時，我發現界線對孩子而言，是不容易理解的抽象用詞，但生活處處是界線！例如：桌子中間畫一條線區分你我的範圍，車道中線區分行駛方向，牆壁也是一種界線等等。當詢問孩子界線被越過時怎麼辦？孩子充滿創意地回答，界線就像是地上放了香蕉皮或龜殼，過線的人會跌倒！

為了加強理解，我們準備了三個大圈圈，邀請一位孩子的媽媽站在圓圈中心，然後讓一位不熟識的男性、媽媽的女性朋友、一名孩子，同時間往媽媽走近，並由媽媽決定何時請誰止步。遊戲結束後，孩子發現，原來人的界線有時大、有時小，可能會因為對方的身分轉變，也可能因為自己的心情、意願而變動。

我們還演了短劇，搭配繪本，孩子練習拒絕不舒服、不願意的肢體碰觸，並邀請孩子的父母同時給予回應，因為成人該如何理解、接納孩子的拒絕，而非權威強迫，才是不容易！

這堂課結束後，我們都學到一件事，認識自己的身體界線，不只是一種安全範圍，還真正認識自己的感受變化、關係與意願的流動狀態！

●作者簡介：陳玫儀，把母職視為實踐性別平權場域的女性丶非典型溫柔生產及邊工作邊育兒的二寶媽。