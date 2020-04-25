【夫妻之間】霍克愛／送花

某年情人節前夕，和已出嫁的姊姊閒聊時，她略帶哀怨地向我抱怨，說從學生時代直到現在最大的孩子都是高中生了，姊夫不曾送她花。

我談過四次戀愛，這四個男人送的花一束比一束大，但我的愛情就像這些花，最終仍免不了凋零。他們大概不知道，務實的我沒有很期待收到花，只是我依然會用笑容感謝他們的熱情。

大學時，猶記得第二任男友抱著一束紅玫瑰出現在女舍大門前，擦肩而過的女同學帶著羨慕的眼神望向嬌豔欲滴的玫瑰，順便打量著我和男友，坦白說，當下確實很虛榮。

第三任男友因七夕前人在海外，遂網購了一束花送到辦公室，女同事們驚呼連連。下班時我抱著那一大束花搭公車回租屋處，在公車上引起眾人注目，我害羞到想鑽個洞躲起來。

那些花早就凋謝，那些男人也已離開。鮮花或許可以透過特殊處理永久保存，但不是每一段愛情都能夠永恆不朽。

我想告訴姊姊，其實我原本想要的是如同她和姊夫之間的愛情，樸實但細水長流。不送花有什麼關係呢？能互相扶持、攜手終身才重要。