【親子之間】貓貓／創傷

五歲左右，有陣子我老是頭下腳上地在父母身邊入睡，父母不明所以，怎麼勸也勸不動，不過隨著我很快又恢復正常的睡姿，他們已不記得這個小插曲了。

但我始終記得這期間的一件傷心事。

某天深夜忽然醒來，父母剛好在談話，我一動也不動，不是想偷聽，僅是準備繼續入睡，一句忘不了的話忽然傳入耳裡：「如果我的女兒是○○就好了。」

○○是我的表姊，乖巧懂事，成績表現也很優異，大人會喜歡她是理所當然的，但難道我就這麼不好嗎？眼淚悄悄流下，直到父母結束談話、睡著，我都還清醒著，震驚於自己意外得知的秘密。

「原來爸爸媽媽不喜歡我」，這樣的想法在我幼小的心中生了根，這麼多年後，即使藤蔓被砍得所剩無幾，卻是怎麼樣也拔不掉了。

大人或許以為孩子聽不懂或會忘記，但有時看似無害的隨口之言，卻就造成孩子心底永恆的創傷。