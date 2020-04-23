【住在陰陽海邊】施岑宜／家的餐桌

我喜歡到別人家裡吃飯，透過餐桌的食物，與他人有更多連結；無關山珍海味、大魚大肉，就算是稀飯配魚乾菜脯，對我來說也是美味。朋友常笑我非吃貨，是不講究的食客，所以我的好吃不能作為指標。但我吃的是一種情感與人味，那種豐盛讓我很沉醉。

記憶中，童年時期常去姑姑們的家裡吃飯，她們總是熱衷研發與學習各種功夫菜，我不懂吃，但盡情享受美食，覺得有人願意花上心思與時間做菜給他人享用，真是一件美事與功德。

移居山城後更有機會去鄰居家蹭飯，流連在不同人家的廚房餐桌品嘗不同滋味。我喜歡看人做菜，可看出每個人的微妙特質與喜好。飲食作為一種文化，什麼食材該配搭哪種醬汁或香料，煎炒炸燜文火煨，都是過去人們積累下來的智慧與傳承。

我愛吃的白斬雞隔天總會走味，於是習慣切薑蒜爆炒淋上醬油，再加工的滋味讓人一口接一口。吃著吃著，不禁納悶，到底是誰教會我這道菜的？可能也不是特別指導，因為老媽經常就是這般處理，我又超愛這一味，所以當她於廚房料理時，一旁觀看兼偷吃的我不知不覺也把這味道記住，就像熟悉的考古題，解題是一種理所當然，一點也不難。

而兒子陳果愛喝的蘿蔔湯，即使他不愛薑味，我也總要加點薑片進去，因為市場老闆娘有交代這樣才會相互調和，不至於讓湯品過於寒涼。

以前很喜歡一位來自雲南朋友做的家鄉菜，大家嚷嚷讓她教，她總說教不來，因為沒法明確指出多少胡椒多少鹽與酒，即使教了我們也記不住，因為那是透過時間積累而成的。

人在認真做菜時的神情最是迷人，我在欣賞讚嘆之餘，也常反思自己為何對做菜如此不熱衷？雖然生活在山村，但心裡是無法緩慢的，老想速速解決急急交差，從一個人煮的菜也能吃出他所呈現的狀態。飲食習慣演化出一個家的文化，重要的不是高檔豐盛與否，而是我們「一起吃飯」這檔事，把記憶送進心坎，然後變成往後最思念的鄉愁。