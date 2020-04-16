快訊

農退金審查 請看清哪些立委在搞民粹

白宮：台灣去年底曾通報人傳人 遭WHO已讀不回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【日常紀事】暮熹／生活的歌

聯合報 / 暮熹
圖／Tai Pera
圖／Tai Pera

冬春交替時分，氣溫涼暖參半，忽冷忽熱，如生活一樣喜怒無常，但影響心情的不僅僅是多變的體感溫度，人們也會將情緒交付於一些音樂、幾部電影，又或是某個節日，好似只要與自己的心理狀態產生共鳴，那便是一個良善又極具意義的寄託。

下班後我喜歡騎上腳踏車，經過幾處壅塞的路口，數不完的小巷還有擦身的各方路人，背景音樂便是耳機裡隨機播放的歌曲，這些輪播的歌能將無聲的現實重新編導一次，讓每個瞬間有了全新的表情。

腳踏車的速度不快，因此經過眼前的畫面不至於模糊不清，我轉頭向右看到街邊擁抱的男女，此時耳機傳來：「終於忘記你的時候／你出現在我的夢裡。」對我來說是望見這對男女而憶起一段過往的美好；向左看到的是一片車水馬龍，接下來的歌是：「我們都被困在這寂寞的夜晚……」看來今晚的台北市有點惆悵了。

從筆直的大路騎進蜿蜒小巷，左右兩邊皆是寂靜的公寓，窗戶的燈火還有些零星：「隨著公車的晃動／我聽見全世界最激烈的節奏／蒼白皮膚下／布滿了焦躁的神經……」這時車速漸漸加快，心想下班後的生活才剛要開始，這麼早回家太可惜了吧！這段路我會用力踩著踏板，騎出安逸的小巷，投奔不安的路口。

除了占據大半生活的工作時間，我需要在大大小小的情緒裡加點歌曲調味，這樣日子的膨脹與縮小才有紀念的意義。平時投射在路人身上的劇情，或多或少也反映了自己的內心，生活中失憶、得意都有淡出的時候，歌曲與生活亦然。

有時會想起某一首過去再喜歡不過的歌，在目前的播放清單裡卻少了點播的熱度，後來想想應該是那首歌曾伴我度過一些不如意的過往，讓現在完好的我不願再掀開傷疤。於此同時，生活依舊磨著齒輪，齒輪原本的稜稜角角隨著時間漸漸磨損，不過多了些光滑表面，使齒輪運轉得更加順暢，帶著腳踏車騎往更多地方。

歌詞乘著曲調成為生活裡的微風，我騎著車在夜晚的台北回憶過往的時間，我將不再一廂情願地陷入其中，而是能在一旁搖擺著身軀，這樣的輕擺也不至於暈眩，因此時間久了以後，人們都將能侃侃而談一段過去，也能再度播起一首歌聆聽。

腳踏車 微風

延伸閱讀

消基會檢測：7成8藍芽耳機 中文標示不合格

影／「嘉義IN 病毒OUT」 嘉義縣推防疫舞曲

寶可夢迷必收！Razer皮卡丘真無線耳機萌度破表

消基會檢測藍芽耳機 七成八中文標示不合格

相關新聞

【日常紀事】暮熹／生活的歌

冬春交替時分，氣溫涼暖參半，忽冷忽熱，如生活一樣喜怒無常，但影響心情的不僅僅是多變的體感溫度，人們也會將情緒交付於一些音樂、幾部電影，又或是某個節日，好似只要與自己的心理狀態產生共鳴，那便是一個良善又極具意義的寄託。

【主婦心情】紫堤／就愛不沾鍋

因為不喜歡刷鍋子，我對不沾鍋是情有獨鍾。覺得此物對主婦來說是最佳幫手，堪稱股肱。於是，不管是逛賣場、百貨公司或看電視購物台，不沾鍋總能牢牢抓住我的目光，平素花錢一向謹慎的我理智線即刻斷裂。 每當我手

【住在陰陽海邊】施岑宜／在還不是的時候相遇

我學過幾年鋼琴，但基本上能力已歸零，這其中有許多的原因，我沒有太多的興趣，而母親催促著我學琴可能是想彌補自己小時候的遺憾；動機不足外，這門需要時間苦練的功課，也不對無法吃苦的我的味。 歷經幾任鋼琴老

【小兒科醫師的診間筆記】陳彥任／很多事是「藥吃不到的」

「醫生，這次出院我要好好嗑幾個大雞腿便當！」

【賞文迴響】賈金蘭／童年密友

拜讀3月6日作者黃珠玉的〈使君子〉，潛伏內心深處的思念如海嘯席捲而來，縱使是遙遠的童年記憶，依舊清晰如昨。

【賞文迴響】Noliko／客語始終飄盪在我家

拜讀3月11日作者微笑哥的〈重新飄在家裡的鄉音〉，也想聊聊我家的語言環境。

【生產再發現】Kayuk、諶淑婷／由助產師接生，是人生最棒的決定之一

決定要懷孕的時候，我就打定主意要找助產師為自己接生。因為讀大學時曾上過台大社會系吳嘉苓教授的醫療社會學課程，碰觸到生產過度醫療化的議題，也很羨慕荷蘭、英國等歐洲國家慣用助產師的生產文化，所以當我知道台

【懷孕日記】陳妍君／孕期體重

由於人生曾經歷過由胖到瘦的轉變，對體重的計較，讓「懷孕到底可以胖多少公斤」成爲我獲得孕婦身分後最關心的問題。 印象很深刻，一位大學時期的老師當時身懷六甲，她開心地分享二度懷孕的喜悅時，夾雜了一絲憂慮

【家人關係】舒眉／蜜絲佛陀塗鴉筆

心血來潮上三樓找書，在房間轉角處，又見到那四個手牽手的紅色火柴人，顏色已褪，但當日的情景仍歷歷在目。 我的一雙兒女在念幼稚園之前，當我和先生出門上班後，雖然有爺爺奶奶在家，但多半是姊弟相伴，隨意讀書

【女性心情】優果媽／我是「老」媽媽

我今年三十八歲，大寶還不滿三歲。修電話的工人見我髮摻銀絲、腰彎背駝，抱著大寶像兩斤半的狐狸抱著三斤半的雞，問道：「這是恁孫？」讓我哭笑不得。大寶未出生前，我是衣著入時的上班族：足蹬高跟鞋、身著短洋裝，

【親子之間】李佳玲／知恩圖報反哺心

十一歲的女兒因為斜視與散光，醫師建議戴眼鏡矯正。為了讓她擁有較舒適的配戴品質並縮短適應期，我咬牙選了材質最佳但相對所費不貲的鏡片，付訂金時心中淌著血。 離開診所，和女兒手牽手前往捷運站時，我隨口說道

【生活點滴】珊／學鋼琴

鄰居小孩前陣子開始學鋼琴，幾個月來，每天晚餐後反覆彈奏著入門曲目。沒想到最近幾天，固定的練習時間一到，從鄰居屋內傳來的再也不是鋼琴清脆的樂音，而是大人對於彈奏失誤的不耐和孩子不願再重複練習的哭鬧。孩子

熱門新聞

現代公寓現身臺灣——1950年代的新風尚

【小沙彌遇見劉墉】劉墉／接地氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。