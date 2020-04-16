【日常紀事】暮熹／生活的歌

冬春交替時分，氣溫涼暖參半，忽冷忽熱，如生活一樣喜怒無常，但影響心情的不僅僅是多變的體感溫度，人們也會將情緒交付於一些音樂、幾部電影，又或是某個節日，好似只要與自己的心理狀態產生共鳴，那便是一個良善又極具意義的寄託。

下班後我喜歡騎上腳踏車，經過幾處壅塞的路口，數不完的小巷還有擦身的各方路人，背景音樂便是耳機裡隨機播放的歌曲，這些輪播的歌能將無聲的現實重新編導一次，讓每個瞬間有了全新的表情。

腳踏車的速度不快，因此經過眼前的畫面不至於模糊不清，我轉頭向右看到街邊擁抱的男女，此時耳機傳來：「終於忘記你的時候／你出現在我的夢裡。」對我來說是望見這對男女而憶起一段過往的美好；向左看到的是一片車水馬龍，接下來的歌是：「我們都被困在這寂寞的夜晚……」看來今晚的台北市有點惆悵了。

從筆直的大路騎進蜿蜒小巷，左右兩邊皆是寂靜的公寓，窗戶的燈火還有些零星：「隨著公車的晃動／我聽見全世界最激烈的節奏／蒼白皮膚下／布滿了焦躁的神經……」這時車速漸漸加快，心想下班後的生活才剛要開始，這麼早回家太可惜了吧！這段路我會用力踩著踏板，騎出安逸的小巷，投奔不安的路口。

除了占據大半生活的工作時間，我需要在大大小小的情緒裡加點歌曲調味，這樣日子的膨脹與縮小才有紀念的意義。平時投射在路人身上的劇情，或多或少也反映了自己的內心，生活中失憶、得意都有淡出的時候，歌曲與生活亦然。

有時會想起某一首過去再喜歡不過的歌，在目前的播放清單裡卻少了點播的熱度，後來想想應該是那首歌曾伴我度過一些不如意的過往，讓現在完好的我不願再掀開傷疤。於此同時，生活依舊磨著齒輪，齒輪原本的稜稜角角隨著時間漸漸磨損，不過多了些光滑表面，使齒輪運轉得更加順暢，帶著腳踏車騎往更多地方。

歌詞乘著曲調成為生活裡的微風，我騎著車在夜晚的台北回憶過往的時間，我將不再一廂情願地陷入其中，而是能在一旁搖擺著身軀，這樣的輕擺也不至於暈眩，因此時間久了以後，人們都將能侃侃而談一段過去，也能再度播起一首歌聆聽。