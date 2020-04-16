【主婦心情】紫堤／就愛不沾鍋

因為不喜歡刷鍋子，我對不沾鍋是情有獨鍾。覺得此物對主婦來說是最佳幫手，堪稱股肱。於是，不管是逛賣場、百貨公司或看電視購物台，不沾鍋總能牢牢抓住我的目光，平素花錢一向謹慎的我理智線即刻斷裂。

每當我手癢，老公必定哀嘆：「啊！家裡不就有了，妳還買啊？」而我自有不同的理由來回他，譬如說家裡的是炒菜鍋，我要買平底鍋；或家裡的平底鍋是大的，我要買一個小的；家裡的是圓形鍋，我要買方形鍋。又比如方形鍋做玉子燒好用、好看，家裡的不能烤蛋糕，這個可以；家裡的不能用鐵鏟，這個可以；家裡沒有不沾的湯鍋；或者家裡的不沾鍋太重了，這個很輕、好使力等等。

我買不沾鍋可都是言之有理，老公有時雖然看似不認同，最後也只能摸摸鼻子掏錢，畢竟家中大小事由我管，老公無法置喙。

看看家裡的不沾鍋，大的、小的、圓的、方的，炒菜的、煮湯的、放烤箱的……林林總總加起來有十來個，儼然是個不沾鍋展示中心，但我真的讓每個不沾鍋都能發揮所長，一個都沒有浪費，也大大提高我的烹飪樂趣。說我是一個無可救藥的不沾鍋愛好者可是一點也不為過，雖然對不沾鍋毫無抵抗力，但我甘於臣服，錢自然花得心安理得。