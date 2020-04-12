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【生活見聞】李月治／收穫在瘟疫蔓延時

聯合報 / 李月治

新冠肺炎疫情嚴重，民眾閉門不出，親友間不敢串門聚會。在家裡待久了，難免覺得煩悶，於是就想著變換料理，廚藝因而得以不斷精進，應該是這場瘟疫意外的收穫吧，雖然代價如此之高。

這段時間只要打開娘家的微信群組，好像在進行一場廚藝比拚。先是弟媳貼出她包的水餃，弟媳原本是個不諳廚藝的女生，因為孩子喜歡吃水餃，在大家不敢出門又沒有外援的情形下只好自己學著做，弟弟說味道差強人意，不過侄兒很捧場地吃個盤底朝天。

接著是二姊的媳婦秀出她做的包子，大家「視」吃一番，再品頭論足。二姊的媳婦廚藝本來就不錯，包子看來個個皮薄餡多，讓人垂涎欲滴。接著三姊上傳視頻，由她備料，三姊夫親手包餃子，有著漂亮皺摺的水餃像一朵朵白雲，讓人驚豔。從不知三姊夫有如此精湛的廚藝，正當我讚嘆不已，三姊說話了：「剛買的包餃子神器實在好用啊！」哈哈，原來有神器助攻啊！真是長見識了。

這時，外甥女也貼出她包的水餃並求技術指導，呵呵，這到底是包子還是水餃啊？有圓有扁有長有短有凹有凸，眾人七嘴八舌議論一番，侄媳婦勸她：「別再搗鼓了，餡不會漏出來就好了。」弟媳婦要她重新捏成圓形，三姊要她在餃子上頭抹點水，黏住不散開就行了。過了一會兒，外甥女傳來一個掩面哭泣的貼圖說，還是沒有進步，準備下單買個包餃子神器。

最後大嫂也曬出她的地瓜餅和香蕉餅，有模有樣，大家紛紛建議大嫂，等瘟疫結束，可以去擺攤賣餅了。

就這樣，群組每天熱鬧滾滾，大家雖不能見面，但隔空關懷，關注疫情，切磋廚藝。這場瘟疫雖然打亂所有人的生活步調，打亂春日鳥語花香的美好，打亂現世安穩歲月靜好，卻也讓大家更珍惜彼此。

媳婦 疫情 新冠肺炎

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