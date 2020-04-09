【生活見聞】薛豹／疫情下的溫情

眼見那人倒下，滿頭滿臉的血，我牽著雙胞胎的手不覺一緊，猶豫一閃即逝，我大步走上前去……

周日午後春陽正暖，決定帶孩子們到青年公園走走，看看烏龜、找找松鼠、丟丟飛盤，讓悶了一周的小娃們活動一下。玩得累了，我們信步前往附近的商店，打算找些吃食，就在此時，一名老先生在我不遠處倒下。

他先是腳步不穩，一個重摔倒地，本能地想爬起身，卻又一個踉蹌摔了出去。在我的驚呼聲中，老先生勉強掙扎著坐了起來，一抬頭滿是血汙，口中咿咿啊啊不知說著什麼。有些人驚慌失措地避開了，也有人淡漠地繼續前行，更多的是三三兩兩圍觀的人，像在看街頭藝人般把老先生圍在中心。

一個帶著孩子的爸爸趨前遞上面紙，示意老先生按壓止血，我讓孩子在原地等我，快步向前，撥了人生中第一次一一九。電話那頭的聲音沉著而穩定，除了指導我確認老先生的意識和意願，也不忘提醒我最近疫情緊張，記得戴好口罩自保。我下意識按了按口罩邊緣，再次確定與臉型密合無誤，抬頭望向距離我兩公尺遠的雙胞胎，說沒有憂慮是騙人的。

救護車到得很快，在基本的清潔包紮後也為老先生測了血糖和體溫──「發燒了！」這三個字在我心裡敲了一記，人群唰地散去，我拿出包包內的酒精消毒雙手，一邊回想方才的互動中，有沒有任何可能的破口？

「媽咪，那個阿公會好嗎？」妹妹拉了拉我的衣角。「他會好的，因為我們一起幫了他的忙。」我用力握了握雙胞胎的手，說我為她們感到驕傲。生命也許脆弱也許多舛，但我相信人性的良善、相信共好，我希望她們記住這一刻，記住無論何時我們都應當選擇盡力幫助弱小。不平靜的時刻考驗著人性，而愛，終將是一切的解方。