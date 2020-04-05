【閱讀生活】片田珠美／父母的自戀自愛：擅自將未實現的夢想託付給孩子

父母的自戀自愛，尤其是受過傷的自戀自愛，是父母抱持支配慾望最重要的動機。這樣說的原因是，受過傷的自戀自愛，以及由此而生的失敗感，會讓父母想要利用孩子，來實現自己未能實現的夢想。

典型例子就是棒球漫畫傑作《巨人之星》中的星一徹。星一徹是明日之星的棒球選手，然而，因為太平洋戰爭而從軍、在戰場上受傷，不得已唯有引退一途。因此一徹將自己的夢想託付在兒子飛雄馬身上，對他進行嚴格的斯巴達教育。

就和所謂的「星媽（Stage mamma）」一樣，年輕時以活躍於藝能界為目標的女性，由於自己無法實現夢想，為了讓女兒替自己雪恥，於是自己成為經紀人安排女兒的藝能活動──這樣的母親，就和星一徹一樣，抱持著受過傷的自戀自愛與失敗感。

這樣的父母並不少。譬如說，考試失敗、對學歷抱有自卑感的父母，就會早早送孩子去補習班，斥責、激勵孩子為了進入「好的學校」，必須「努力讀書」。或者從小家庭不富裕，沒辦法去讀書的父母，就會讓孩子去學習自己想做卻無法做的事情。

如果做過頭，甚至會影響到夫妻關係。譬如說，有位三十多歲的上班族男性，因為二十多歲的妻子無法接受理想以外的人生而感到困擾。妻子對育兒有許許多多的考量，像是為了三歲女兒的未來：「差不多要讓她去學芭蕾舞和鋼琴，去考私立的名門小學了。」雖然不是壞事，但只要盤算稍微被反對就馬上生氣，所以沒有親近的媽媽朋友，丈夫也對妻子總是提出所費不貲的育兒建議而感到厭煩。

此外，丈夫最近因為受到公司業績惡化的影響而被減薪，當丈夫勸妻子去打工貼補家用時，妻子提出一堆理由：「這樣反而要花衣服錢和午餐錢。」、「我去打工的話，會被附近的太太們取笑的。」完全不想去工作。不僅如此，也不特別實行節約，家事也做得很馬虎，只是徒增丈夫的壓力。

最大的問題是，關於女兒自己想做什麼、女兒本身有怎麼樣的才能，妻子都完全不在意─因為這對妻子來說，根本毫不重要。

會這樣的原委，來自妻子自身從小就無法學習才藝或接受小學考試。幼時的她和母親兩人相依為命，母親為了生活打工而分身乏術，也不期望孩子能學什麼才藝，因此妻子從小學到高中都就讀公立學校，也因為經濟壓力而無法念大學。

妻子為此抱持自卑感，以及受傷的自戀自愛與失敗感，所以強烈地希望女兒學習芭蕾舞與鋼琴、參加小學考試。

像這樣抱持受傷自戀自愛與失敗感的父母，會因反作用力希望孩子能做「父母自己做不到的事情」，或是希望孩子能實現自己所無法實現的夢想。

這是因為父母想用孩子的成功來抹除自己人生中所嘗到的失敗滋味，並且修復受傷的自戀自愛。也就是，希望孩子代替自己去參與「敗部復活賽」──說穿了，父母對孩子的期待，只是想滿足父母對本身的憐愛感罷了。

父母將夢想託付在孩子身上，並非全都是壞事。有因為父親的特訓而成為一流選手的兒子，也有因為母親的管理手腕而成為一流藝人的女兒，如果這樣，也許父母與孩子都能得到幸福。

然而，並非事事都能成功。更何況，在一小撮成功者的背後，有數千人、數萬人的挫折與失敗。尤其是父母不顧孩子的希望與個性，將自己的敗部復活賽與夢想強壓在孩子身上，招來不幸後果的危險性非常高。

●摘自大好書屋《都是為你好，難道我會害你嗎？》